La fiscal de Madrid negó un plan para filtrar datos sobre el novio de Ayuso: "Recibo instrucciones y las ejecuto"

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, negó ante el Tribunal Supremo haberse puesto de acuerdo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el hombre de confianza de éste en la Secretaría Técnica para filtrar información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Yo no me concierto con nadie para hacer nada, simplemente recibo instrucciones y las ejecuto", apuntó para luego insistir en que ella no cuestionó las instrucciones de su jefe.

Así consta en la transcripción de su declaración del pasado 30 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sólo admitió preguntas del magistrado Ángel Hurtado, de la Fiscalía --que declinó hacer preguntas porque considera nula la causa-- y de su defensa --a cargo de la Abogacía del Estado--.

"Señoría, yo no cuestiono cuando se me da una instrucción. Yo no cuestiono al fiscal general del Estado. A mí no me parece extraño que me pida que le mande a un correo que no es el corporativo", señaló Rodríguez en referencia a la petición que le hizo García Ortiz para que le facilitara los 'emails' intercambiados entre la defensa del novio de Díaz Ayuso y el fiscal de delitos económicos de Madrid que le investigaba, Julián Salto.

"Si estamos hablando de una actuación oficial, lo normal es utilizar el correo corporativo o así yo lo entiendo", le contestó el magistrado. Acto seguido, le preguntó si no le había parecido "extraño" la "urgencia" de García Ortiz para hacerse con los correos electrónicos.

"Yo no controlo a los gabinetes de prensa. Yo no tengo gabinete de prensa. Yo no sé las estrategias que se deben seguir para elaborar un comunicado (...) Si había urgencia y me lo requerían con urgencia, yo tenía que remitirlos con urgencia", respondió Rodríguez.

La fiscal provincial de Madrid insistió en que se limitó a seguir instrucciones. "Si a mí me dan una instrucción de pedir unos correos yo los requiero a mi compañero, el señor Julián Salto, y lo remito porque es una instrucción. Yo no me concierto con nadie para hacer nada, señoría, simplemente recibo instrucciones y las ejecuto", manifestó.

SE AMPARÓ EN LA DACIÓN DE CUENTAS

En su declaración como investigada por un presunto delito de revelación de secretos, Rodríguez hizo un repaso de lo ocurrido entre el 7 y el 15 de marzo. Según apuntó, el 7 la Fiscalía Provincial de Madrid recibió la llamada de un periodista que preguntaba si existía un procedimiento contra la empresa Maxwell Carmona, relacionada con "el entorno" de Díaz Ayuso.

Al hilo, precisó que ese mismo día el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General (FGE), Diego Villafañe, le comunicó que en la tarde del 6 de marzo un periodista había preguntado a la jefa de prensa de la FGE por si tenían conocimiento de un procedimiento contra dicha empresa.

La fiscal explicó que ella no habla con la prensa y que tras recibir ambos avisos se activó "inmediatamente" para saber si efectivamente la Fiscalía Provincial tenía en sus manos dicho procedimiento.

"Se activa entonces lo que nosotros conocemos como procedimiento de dación de cuenta", señaló, en referencia a la maquinaria que se pone en marcha para informar a superiores dentro de la Fiscalía en casos de "importancia o trascendencia", en cumplimiento con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

"Me pongo a buscar, hago las gestiones oportunas, me dicen que, efectivamente, tenemos esas diligencias de investigación preprocesales, que yo ya las había avisado y que incluso se había presentado ya la denuncia en el Decanato de los Juzgados de Madrid con entrada el día 5 de marzo", relató.

Según explicó, fue entonces cuando pidió a la decana de delitos económicos que le enviara toda la información para poder dar cuenta a la Fiscalía Superior de Madrid y a la Secretaría Técnica de la FGE. "Esa dación de cuentas se realiza el mismo día 7 de marzo, con ciertas dificultades (...) Y ahí termina mi papel", declaró.

No obstante, añadió que al día siguiente, el 8 de marzo, Villafañe se puso en contacto con ella para que completara la información. "Me pongo de nuevo en marcha, doy indicaciones para que se escaneen bien los folios que faltaban", agregó.

"YO NO HABÍA VISTO LOS CORREOS"

Sobre las conversaciones que tuvieron lugar la noche del 13 de marzo --un día antes de que se publicara la nota de prensa para desmentir la noticia del 'El Mundo' que aseguraba que Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Díaz Ayuso--, la fiscal hizo referencia a la llamada que recibió de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

"Me indica que están apareciendo noticias en prensa (*) que esas informaciones no eran veraces", indicó, para luego añadir que esa noche también se enteró de que "un alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba además indicando que se habían dado órdenes de arriba para que ese asunto en ningún momento pudiera ser conformado".

Según narró, esa noche le llamó el fiscal general y le dijo que para dar "información veraz a la opinión pública" debía recabar los correos electrónicos intercambiados entre la defensa del novio de Díaz Ayuso y el fiscal de delitos económicos de Madrid que llevaba el caso, Julián Salto. Y así lo hizo: llamó a Salto aquella noche, le pidió los 'emails' y los reenvió al fiscal general.

Rodríguez insistió en que hasta ese momento no había tenido acceso a los 'email' electrónicos. "Yo no había visto los correos", subrayó y luego añadió: "Yo ignoro lo que hace el fiscal general del Estado posteriormente".

"NO CREO QUE ESOS DATOS SEAN CONFIDENCIALES"

Sobre el contenido de la nota de prensa, Rodríguez aseguró que ella no la redactó, que se limitó a confirmar que la información recogida se correspondía con la de los correos y que no pensó que los datos que contenía fuesen confidenciales. También indicó que no se le avisó de que iba a salir como nota informativa con el membrete de la Fiscalía Provincial y no de la Comunidad de Madrid.

"¿No pudo usted hacer nada para evitar que por lo menos esos datos que son realmente confidenciales se suprimiesen de la nota?", preguntó el magistrado a Rodríguez, en referencia a la información relativa al intercambio de correos entre la defensa del novio de Díaz Ayuso y el fiscal Salto.

La fiscal provincial de Madrid contestó: "Señoría, es que yo no creo que esos datos sean esencialmente confidenciales, pero en cualquier caso no reparé en ello".

El instructor acordó la imputación de Rodríguez al apreciar que había "elementos suficientes" para ello. En concreto, destacó el hecho de que se pusiera "a disposición de García Ortiz", de que fuese "la persona que facilita a Villafañe el expediente de González Amador que acaba publicándose el día 12 de marzo en eldiario.es" y de que se prestase a "hacer llegar el correo de 2 de febrero (...) a la Fiscalía General del Estado".

Rodríguez aseguró que se puso a disposición de García Ortiz para que supiera que ya estaba disponible para hablar con él e insistió en que facilitó a Villafañe el expediente en cumplimiento de su obligación de dación de cuentas.

Al margen, negó que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le riñera por haberle enviado los correos a García Ortiz ni que le advirtiera de que se iban a filtrar.