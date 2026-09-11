La Fiscalía de Ceuta pide que las denuncias contra el delegado del Gobierno se remitan a la Audiencia Nacional

Migrantes se bañan en la playa del Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado que las diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas por Manos Limpias y Hazte Oír contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sean remitidas a la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público plantea así la inhibición de los juzgados de Ceuta que han abierto diligencias, al considerar que los hechos investigados guardan relación con la causa que ya se tramita en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma en julio y las circunstancias que rodearon aquellos acontecimientos, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

La denuncia presentada por Manos Limpias provocó la apertura de diligencias judiciales contra Pérez Triano por su presunta actuación ante las informaciones y avisos recibidos antes de la llegada masiva de migrantes.

La organización sostiene que el delegado pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes.

En la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón asumió la investigación sobre la entrada masiva registrada en Ceuta, al apreciar posibles delitos cuya investigación corresponde a este tribunal y por la dimensión y las circunstancias de los hechos.

La causa analiza, entre otras cuestiones, si aquella entrada fue organizada y si existió participación o colaboración desde territorio marroquí.