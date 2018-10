La Fiscalía descarta de plano la versión de que el cadáver de Publio Cordón podría estar en los Pirineos

Publicado 29/07/2018 11:38:54 CET

La sentencia de dos 'grapo' condenados por custodiar al empresario durante su secuestro daba esta interpretación en contra de Mont Ventoux

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no contempla otra posibilidad que no sea que el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón esté enterrado en Mont Ventoux, en el sureste de Francia, la versión a la que da más fiabilidad y que siempre ha mantenido el terrorista del GRAPO Fernando Silva Sande, que lleva colaborando con la Guardia Civil desde 2008.

Según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas, el Ministerio Público descarta así el relato contenido en la sentencia de dos 'grapos' condenados por el secuestro de Cordón, la cual mencionaba en uno de sus epígrafes que Silva Sande había cambiado su versión y ahora situaba el lugar del entierro de los restos del empresario en los Pirineos.

Durante el juicio contra José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez, acusados de custodiar al empresario aragonés en su secuestro en Lyon en el verano de 1995, uno de los testigos de la acusación fue Fernando Silva Sande, quien ya había sido condenado por estos hechos.

En su testimonio en la vista oral, Silva Sande confirmó la versión que ha mantenido desde que colabora con la Guardia Civil, y es que cuando llevaba unas semanas secuestrado, Cordón trató de escapar, cayó por una ventana y los 'grapos' encargados de su vigilancia no le auxiliaron, a consecuencia de lo cual falleció.

El exdirigente del grupo terrorista reiteró una vez más ante el tribunal que el cadáver fue trasladado a Mont Ventoux, pero que no recuerda el lugar exacto del entierro al no conocer la zona, razón por la cual los restos del empresario nunca han podido ser recuperados y entregados a su familia.

Un mes después de este testimonio, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explicaban en la sentencia en la que condenaban a 30 años de prisión a Teijelo y Gómez Méndez que Silva Sande les había enviado "un escrito donde refiere que llevaron el cadáver a los Pirineos, cordillera que está bastante alejada del Mont Ventoux".

LO MÁS LEJOS POSIBLE

Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que efectivamente Fernando Silva Sande remitió el mencionado escrito al presidente del tribunal, Alfonso Guevara, pero que en el mismo no cambiaba la versión del entierro del cuerpo, sino que sólo quería insistir en este asunto porque consideraba que en el juicio no había contestado "con toda la firmeza" que creía necesaria.

Según contaba Silva Sande en su carta, cuando Publio Cordón murió, Teijelo se puso en contacto con otro de los dirigentes del GRAPO, Manuel Pérez Martínez, alias 'camarada Arenas', para preguntarle qué hacer, y éste le contestó que llevaran el cuerpo "lo más lejos posible, incluso en los Pirineos".

Por eso, las citadas fuentes han remarcado que los magistrados hicieron una interpretación errónea, ya que Silva Sande no decía en su escrito que el 'camarada Arenas' hubiese ordenado el traslado a los Pirineos y que, de hecho, en la carta mantenía la versión que siempre ha defendido.

El hecho de que no se hayan encontrado nunca los restos del empresario es el motivo que alegó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en su sentencia para no condenar a Teijelo y Gómez Méndez por el delito de homicidio por omisión, ya que "no existe elemento objetivo" con el que se les pueda "atribuir tal acción".

REBAJA DE 27 AÑOS Y MEDIO

Meses después, el Tribunal Supremo rebajó la condena a Teijelo y Gómez Méndez de 30 años a 27 años y medio al considerar que la Audiencia Nacional aplicó la máxima pena sin que existiera ninguna agravante que lo justificara. Y es que, pese a la gravedad y la naturaleza de los hechos, la mayor antijuricidad de la acción sin que los acusados hayan dado cuenta del paradero de la víctima corresponde a una condena de 27 años y medio de prisión.

Los hechos probados en la sentencia del Supremo recogen que Teijelo y Gómez Méndez alquilaron la vivienda de Lyon (Francia), donde trasladaron a Publio Cordón tras su secuestro en Zaragoza el 27 de junio de 1995. Ambos se encargaron, junto a Silva Sande, de custodiarle y le encerraron en un armario empotrado de 1,71 metros de largo por 1,21 metros de ancho, en la buhardilla.

Durante su cautiverio, y como prueba de vida, le permitieron escribir unas cartas que fueron enviadas a su familia en dos sobres; uno de ellos lo cerró María Victoria Gómez Méndez, pues los investigadores hallaron ahí su ADN.

A la tercera semana del secuestro, el empresario desapareció, sin que se tenga constancia de su paradero y, pese a que los dos condenados conocen su destino, no lo han facilitado, abandonando la vivienda de Lyon con el pretexto de que Gómez Méndez tenía una enfermedad grave que le obligaba a regresar a España.

La esposa de Publio Cordón, creyendo que su marido iba a ser entregado aunque ya había desaparecido, pagó en París los 400 millones de pesetas que había exigido el GRAPO para su puesta en libertad.