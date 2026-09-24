La Fiscalía Europea pregunta si en el 'caso Leire Díez' hay afectados fondos de la UE

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Europea se ha interesado en si en el 'caso Leire Díez' que instruye la Audiencia Nacional se investiga si hay fondos comunitarios afectados por la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE.

El pasado julio, según un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo europeo preguntó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si tenía constancia de fondos europeos perjudicados.

Dio ese paso después de recibir la denuncia de un particular que pedía a la Fiscalía Europea evaluar si fondos relacionados con la campaña de las elecciones europeas de 2024 pudieron ser desviados para actividades de la supuesta trama.

Tras recibir el oficio, la UCO ha remitido la documentación al juez instructor del caso, Santiago Pedraz, para que "pueda valorar su contenido y acordar lo que considere procedente".

La UCO apuntó en un informe al pago de 20.000 euros al medio digital 'Crónica Libre', vinculado a Leire Díez, por parte del PSOE en el marco de esa campaña electoral para las europeas.