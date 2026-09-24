Una testigo, sobre pagos del PSOE a la web vinculada a Leire: no estaban justificados por el "escaso impacto" del medio

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de una agencia de comunicación que trabajó con el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 admitió a la Guardia Civil que los 18.000 euros que el partido pagó por publicidad a la web 'Crónica Libre', vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, no estaban justificados porque ese medio de comunicación era "pequeño", con "escaso impacto o incidencia" en este tipo de campañas publicitarias.

Así se consta en un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la propia Leire Díez.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge los testimonios de varias trabajadoras de la agencia de comunicación que gestionó la acción publicitaria del PSOE en 'Crónica Libre', que consistió en la colocación de anuncios 'banner' del partido durante la campaña electoral y por la que la formación socialista habría pagado 18.125 euros, si bien el presupuesto inicial sería de 20.000.

En concreto, el medio "emitió publicidad en su página web en formato de 'banners' durante toda la campaña electoral". "El contenido del 'banner' insertado en la página web es aportado directamente por el PSOE, y la empresa 'Crónica Libre' se encarga de insertar ese contenido en su página web", explicó a la Guardia Civil una de las trabajadoras.

LA AGENCIA "NUNCA HABRÍA RECOMENDADO" TRABAJAR CON 'CRÓNICA LIBRE'

Al ser preguntada sobre si los servicios contratados con 'Crónica Libre' "resultaban necesarios y estaban justificados en el contexto de la campaña electoral" de los comicios europeos, una de las empleadas subrayó que "no" porque "se trata de un medio pequeño con escaso impacto o incidencia en este tipo de campañas publicitarias".

De esta forma, la agencia de comunicación "nunca habría recomendado" insertar publicidad en una web como 'Crónica Libre' por "la baja entidad del soporte", según la trabajadora de la agencia.

También subrayó que la propuesta de medios para la campaña "es realizada por el PSOE" y, más concretamente, por el personal de comunicación, señalando directamente al exdirector de comunicación del partido Ion Antolín y a otra trabajadora identificada como Meritxell Blasco.

INCREMENTO DE DINERO "NO JUSTIFICADO"

Otra testigo aseveró que la intención del PSOE era incrementar 5.000 euros la publicidad en 'Crónica Libre', pero que finalmente no se llevó a cabo porque ese presupuesto ya estaba aprobado para otros medios.

Además, afirmó que este incremento en la campaña no estaba "justificado" porque "este medio ya se encontraba saturado y al límite de sus posibilidades, no disponiendo de capacidad para asumir publicidad adicional" y detalló que 'Crónica Libre' no reportó las estimaciones sobre el número de personas que accedieron a la página web y visualizaron los 'banners' "por el bajo volumen de impactos".

Asimismo, detalló que 'Crónica Libre' no reportó las estimaciones sobre el número de personas que accedieron a la página web y visualizaron los 'banners' "por el bajo volumen de impactos".

Otro testigo, trabajador de la agencia, declaró ante la Guardia CIvil que el presupuesto asignado a 'Crónica Libre' por el PSOE fue de 20.000 euros, aunque "el precio pactado con ellos finalmente fue inferior", rebajando el coste a los mencionados 18.000 euros, "debido a que el medio no disponía de capacidad para asumir publicidad por la cantidad asignada por el partido político".

Por otro lado, una colaboradora de 'Crónica Libre' declaró como testigo ante la Guardia Civil que Díez no asistía mucho a las reuniones previas a la fundación de medio y que las funciones principales de la exmilitante socialista "fueron aportar contactos" para financiarlo.