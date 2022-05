Forcadell ante la decisión del TS de revisar los indultos: "Nada nos detendrá"

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha avisado este martes tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revisar los indultos por los que salió de la cárcel: "La represión continúa, nuestra lucha también. Nada nos detendrá".

En un tuit recogido por Europa Press tras la decisión del TS, ha proclamado: "Somos luchadoras que no nos cansamos, no desfallecemos y no nos rendimos hasta conseguir nuestro objetivo: la libertad de Cataluña".

El TS ha decidido admitir a trámite los recursos contra los indultos del 1-O, corrigiendo su decisión inicial de rechazarlos, porque consideró que los recurrentes --entre ellos, PP, Vox y Cs-- no estaban facultados para emprender esta acción judicial.