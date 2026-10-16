Frente Amplio celebra los últimos acuerdos alcanzados en Aragón y Baleares y mantiene "la puerta abierta" a Podemos

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memo - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha celebrado los últimos acuerdos alcanzados este jueves en Aragón y Baleares, a la vez que mantiene abierta la puerta a que Podemos se incorpore a otras confluencias de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Estos dos territorios se suman a la candidatura electoral acordada en Canarias bajo la marca electoral 'Unidad del Pueblo Canario', que integra a las fuerzas de izquierdas del territorio Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos, si bien Drago Canarias, encabezada por el exdiputado de la formación morada Alberto Rodríguez, ha decidido concurrir en solitario.

En Aragón, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero han acordado presentarse al 29N bajo la denominación 'Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón', pero Podemos, a falta de que se cierre el plazo este viernes, no ha entrado en la ecuación.

El presidente de Chunta, Jorge Pueyo, lamentó en redes sociales que Podemos no esté incluido en el acuerdo, aunque le ha seguido tendiendo la mano. "Falta Podemos, y por eso, desde Chunta Aragonesista también le lanzamos el guante y le pedimos que se incorpore a este Frente Amplio de Aragón", ha manifestado.

En Baleares, Ara MÉS --integrada por Ara Eivissa, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca-- ha avalado, con el 89% de los votos de su Asamblea, el acuerdo con Sumar e Izquierda Unida para concurrir bajo la denominación 'Ara MÉS-Front Ampli'.

NO HAY ACUERDO DE ESQUERRA Y COMPROMÍS EN VALENCIA

Según ha defendido Frente Amplio en un comunicado, estos acuerdos demuestran que "es posible construir candidaturas amplias, respetuosas con la pluralidad y la identidad de cada territorio". Además, han vuelto a invitar a Podemos a sumarse a estos acuerdos. "Mantenemos nuestra voluntad de alcanzar candidaturas unitarias en todo el Estado", han subrayado.

Respecto a la situación en la Comunidad Valenciana, el Consell Polític Nacional de Esquerra Unida (EUPV) --máximo órgano de dirección de la formacion-- ha rechazado con más de un 75% la propuesta de acuerdo presentada por Compromís mediante la cual había sido invitada a formar parte de su candidatura.

Esquerra Unida incide en que es una organización política "con implantación en todo el País Valenciano, con miles de afiliados, más de cien concejales y diversas alcaldías". "Podemos sumar con otras fuerzas políticas, pero no ser absorbidos por ellas", subraya.

Desde Frente Amplio han subrayado que quieren seguir negociando en la Comunidad Valenciana "hasta el último" momento "para lograr un acuerdo global y de país, con generosidad y responsabilidad, para estar a la altura de lo que reclaman la ciudadanía progresista y el movimiento por la vivienda que ha tomado las plazas de nuestro país".