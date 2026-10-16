Última hora de la actualidad política, en directo hoy

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez attends the European Council summit at the Europa building in Brussels. - Michael Kappeler/dpa

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que si llega al Palacio de la Moncloa garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones, que se actualizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Dicho esto, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se dedique a dar "lecciones" cuando en 2010 votó a favor de "congelar" las pensiones en el Congreso.

"Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó", ha afirmado rotundo Feijóo desde Bruselas, tras asistir a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), intentando así zanjar el debate sobre el futuro de las pensiones que se ha instalado en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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