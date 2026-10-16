Frente Amplio incorpora a su coalición a cinco partidos, entre ellos Recortes Cero y Partido Humanista

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau a su llegada a la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha anunciado este viernes la incorporación a su coalición de cinco nuevos partidos políticos tras sellar acuerdos con Batzarre (Navarra), Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero y Partido Humanista.

Según ha detallado el nuevo proyecto que impulsan los partidos del socio minoritario de la coalición (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns), tres de estos pactos son con partidos de ámbito regional como Batzarre (Navarra), Iniciativa del Pueblo Andaluz y Somos Asturies, este último impulsado por excríticos de Podemos que salieron del partido morado en esta comunidad

"Estos acuerdos demuestran que es posible construir candidaturas respetuosas con la pluralidad y la identidad de cada territorio, compartiendo un proyecto común y un recorrido histórico de luchas y conquistas colectivas desde las fuerzas progresistas", ha argumentado Frente Amplio.

En paralelo, se ha llegado a acuerdos con las formaciones Recortes Cero y Partido Humanista, en la línea de recoger "todas las sensibilidades en la defensa de la dignidad de los servicios públicos, la lucha por el derecho a la vivienda, el ecologismo, el pacifismo y el feminismo".

Finalmente, Frente Amplio ha recalcado que aún quedan horas decisivas, dado que este viernes se cierra el periodo de registro para las coaliciones electorales. De esta forma, ha reafirmado su compromiso de "seguir negociando en todos los territorios con todas las fuerzas de izquierdas, con el objetivo de lograr un "acuerdo global con generosidad y responsabilidad para estar a la altura de lo que reclama la ciudadanía progresista" en estas elecciones.

Cabe recordar que IU y Sumar, dos de los partidos de Frente Amplio, han alcanzado acuerdos con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón, además de formar parte de la candidatura amplia con Podemos y Nueva Canarias en el archipiélago.