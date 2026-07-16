Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron en 2025 más de 47.000 artículos por la Ley de Propiedad Intelectual

Archivo - Un policía nacional en una opreación contra la falsificación de artículos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron durante 2025 un total de 47.077 artículos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual y alcanzaban una valoración de 1,8 millones de euros, según el balance del Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura.

Se investigaron 167 posibles infracciones que desembocaron en la detención e investigación de 81 personas y en el esclarecimiento del 58,1% de los casos. En 2024, se intervinieron 617.843 artículos, con una valoración de 4,5 millones de euros.

La vulneración de derechos de propiedad intelectual, tanto en el ámbito físico como a través de Internet, puede constituir un delito ante el que cabe la interposición de la correspondiente demanda con el fin de indemnizar el daño causado y, en los supuestos más graves, un delito de naturaleza penal recogido en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal.

La mayor parte de las incautaciones policiales se llevaron a cabo en naves, fábricas y almacenes (80,7%). Andalucía (con 37 actuaciones), Cataluña (26), Comunitat Valenciana (22) y Comunidad de Madrid (17) son las comunidades autónomas en las que se abrieron más investigaciones durante 2025, mientras que Aragón es donde se intervino el mayor número de objetos (38.043), seguida de la Comunidad de Madrid (2.807) y la Comunitat Valenciana (2.685).

BLOQUEO DE DOMINIOS Y PÁGINAS WEB

El Ministerio de Cultura ha colaborado en el bloqueo de 111 dominios infractores de la Ley de Propiedad Intelectual, desplegados en 1.880 subdominios, desde la firma, el 8 de abril de 2021, del Protocolo para el refuerzo de los derechos de propiedad intelectual en Internet entre la Coalición de creadores e industrias culturales y los titulares y prestadores de servicios de acceso a Internet.

Además, durante 2025, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura bloqueó 110 páginas web infractoras, a través del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet, tras las denuncias presentadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual cuyos contenidos estaban siendo explotados sin autorización.

Los datos recogen el total de las intervenciones policiales realizadas por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra, así como por los cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

La estadística se elabora con la colaboración de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y recogidos en el Portal Estadístico de Criminalidad.