Las Fuerzas de Seguridad suman más de 240 incidentes en operaciones contra el 'narco' en el litoral andaluz desde 2018

Archivo - Alijo de hachís intervenido por la Guardia Civil en la playa de La Antilla (Huelva) - GUARDIA CIVIL DE HUELVA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acumulan más de 240 incidentes en operativos policiales contra el narcotráfico desde que se lanzó el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, en vigor desde 2018 y que abarca a todas las provincias de la costa andaluza y Sevilla.

El último de estos incidentes ha ocurrido este mismo viernes con el fallecimiento de dos guardias civiles al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo cuando perseguían una 'narcolancha' a unas 80 millas de Huelva. Otros dos agentes han resultados heridos, uno de ellos de gravedad.

El Plan Especial del Campo de Gibraltar fue lanzado en 2018, al poco de llegar Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior y se ha ido renovando anualmente para reforzar los medios de lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El 9 de febrero de 2024, coincidiendo con la presentación de una de estas prolongaciones anuales del plan, se registró el trágico suceso en el puerto de Barbate (Cádiz) en el que dos guardias civiles perdieron la vida al ser arrollados por una 'narcolancha' que se refugiaba del temporal.

Desde 2018 se han registrado más incidentes en otras zonas que también quedan abarcadas por el Plan Especial de Seguridad, como es el caso de las localidades cercana al río Guadalquivir.

Uno especialmente grave ocurrió el 8 de noviembre de 2025, cuando resultó herido de gravedad un agente de la Policía Nacional en un operativo contra el narcotráfico en el que se enfrentaron a disparos de armas de guerra al tratar de acceder a una nave que usaban de 'guardería'.

UNAS 50.000 OPERACIONES POLICIALES

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha sido renovado este año 2026 con una dotación de 38,2 millones de euros en las mismas seis provincias andaluzas en las que ya opera, dejando un balance hasta ahora de más de 47.800 operaciones en las que se ha intervenido 2,2 millones de kilos de droga --el 85% hachís--, así como 3.100 armas de fuego o más de 2.000 embarcaciones o dos millones de litros de gasolina.

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno señaló que desde el año 2018 hasta noviembre de 2025 este Plan ha dejado un balance "de 244 incidentes hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de sus actuaciones frente a grupos o redes criminales", sin precisar la gravedad de estos incidentes.

El Ejecutivo subrayó el refuerzo "muy considerable" de los recursos dotacionales de las unidades y servicios de las plantillas policiales afectadas, que se incrementaron más de un 14%, con 26.262 agentes entre policías nacionales y guardias civiles --sin contar efectivos desplegados en comisión de servicios---.

En concreto, apuntaban a que estos efectivos cuentan con el equipamiento de protección y dotación reglamentaria "conforme a los riesgos del servicio y protocolos vigentes, incluyendo protección balística y medios específicos para intervención marítima".

El Ministerio del Interior sostuvo que la inversión acumulada con cargo a la Secretaría de Estado de Seguridad supera los 75,5 millones desde que se lanzó este Plan en el Campo de Gibraltar con el cambio de Gobierno en 2018.

Las asociaciones profesionales de guardias civiles como AUGC y Jucil han recordado este viernes, tras la muerte de dos compañeros en Huelva, que llevan tiempo advirtiendo de los riesgos que asumen, así como reivindicando el reconocimiento de la profesión de riesgo.

En este contexto, el pasado 24 de abril el Ministerio del Interior puso en marcha una mesa técnica que atiende a esta histórica reclamación de guardias civiles y policías, en equiparación con otras policías autonómicas y locales, para estudiar la aplicación de coeficientes reductores que adelanten su edad de jubilación, sin distinción de régimen de cotización, ya sea por clases pasivas o la Seguridad Social.