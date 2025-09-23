Fundación Fernando Buesa y Covite exigen a la IA que deje de exaltar a ETA usando la memoria de Txiki y Otaegi

Condenan su fusilamiento durante el franquismo pero advierten de que los miembros de la banda terrorista "no merecen homenajes públicos"

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) exigen a la izquierda abertzale que "cese la exaltación pública" de los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, con motivo del 50º aniversario de sus fusilamientos por parte de la dictadura franquista. Tras condenar estas ejecuciones cometidas en el franquismo, advierten de que los miembros de la banda terrorista "no merecen homenajes públicos".

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones reclaman, asimismo, a todas las instituciones públicas, locales, autonómicas y estatales, "que no promuevan ni respalden actos de homenaje a estas personas".

"Al igual que tampoco serían aceptables homenajes a víctimas de ETA como Melitón Manzanas o Carrero Blanco --que antes de ser asesinados fueron victimarios del régimen franquista--, tampoco lo son los que buscan ensalzar a 'Txiki' y Otaegi, o a los tres ejecutados del FRAP(en el franquismo junto con ellos). Ninguno de ellos merece homenajes públicos", aseguran.

La Fundación Fernando Buesa y Covite subrayan que, "por respeto a sus víctimas, a sus familias y a la verdad histórica", ni 'Txiki' ni Otaegi ni los tres miembros del FRAP, "fueron luchadores por la libertad ni héroes ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre".

Por ello, reiteran que "toda violencia --venga de una organización terrorista o del propio Estado, como ocurrió durante la dictadura franquista-- es inaceptable y debe ser condenada". "El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero solo puede ejercerla cuando la hace conforme a la Ley y con garantías. Por ello, es condenable tanto la violencia de un régimen dictatorial como la de un Estado democrático que vulnere sus propias normas", avisa.

A su juicio, "cualquier acción que se aparte de este marco legal, provenga de donde provenga", merece su "condena más rotunda", también los fusilamientos de 'Txiki', Otaegi y de los tres miembros del FRAP: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo.

"EXALTACIÓN POR SER MIEMBROS DE ETA"

"Ahora bien, conviene subrayar que la izquierda abertzale no reivindica a 'Txiki' y Otaegi por haber sido víctimas del franquismo, sino por haber sido miembros de ETA. La izquierda abertzale no recuerda de la misma manera a quienes se opusieron pacíficamente a la dictadura y fueron víctimas del franquismo; al contrario, los ignora de forma deliberada", apuntan.

Por tanto, alertan de que "su reivindicación de 'Txiki' y Otaegi responde a un objetivo político: legitimar retrospectivamente a ETA como una organización 'de resistencia' contra el franquismo, lo que es rotundamente falso". "Prueba de ello es que la gran mayoría de los sus crímenes fueron cometidos durante y contra la democracia, lo que revela su verdadera naturaleza totalitaria", añaden.

Estas asociaciones de víctimas remarcan que, "desde la Transición, la izquierda abertzale celebra cada 27 de septiembre el 'Gudari Eguna' con motivo del aniversario de los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegi". "Esta conmemoración supone una reivindicación explícita de la violencia terrorista y un apoyo colectivo a sus perpetradores, dado que en los 'Gudari Eguna' los homenajes se hacen extensivos a todos los miembros de la organización terrorista", recuerdan

Además, censuran que la izquierda abertzale "haya pervertido el significado del término 'gudari', equiparando a los soldados vascos que lucharon en la Guerra Civil con los terroristas de ETA". "Esa liturgia propagandística ha servido para legitimar el terrorismo durante décadas y perpetuar esa legitimación hasta hoy", indican.

Por todo ello, desde la Fundación Fernando Buesa Blanco y Covite hacen un llamamiento a la izquierda abertzale "para que ponga fin a cualquier exaltación de ETA utilizando la memoria de 'Txiki' y Otaegi y a los actos del 'Gudari Eguna'".

"Si tienen un mínimo de sensibilidad con las víctimas de ETA y quieren demostrar que su apuesta por la convivencia es sincera, tienen una magnífica oportunidad para demostrarlo. Si no lo hacen, evidenciarán una vez más que sus declaraciones sobre el sufrimiento de las víctimas y su apuesta por la paz y la convivencia no se traducen en hechos, y por tanto no son más que retórica vacía y puro cinismo", aseveran.