Fúster pide a Espinosa que se ocupe de sus negocios y a todos los disidentes que "se metan el ego por donde les quepa"

Archivo - El nuevo portavoz de VOX, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 18 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha pedido al ex alto cargo de su partido Iván Espinosa de los Monteros que se ocupe de sus negocios y a los exdirigentes de la formación Javier Ortega Smith, José Ángel Antelo o Víctor Sánchez del Real, entre otros, que "se metan el ego por donde les quepa".

Así lo ha dicho Fúster visiblemente enfadado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, al ser interpelado por el comunicado de algunos exmiembros de la directiva del partido en el que exigen que se convoque un congreso de Vox en el que se revise la estructura interna del partido. "Claro que sí. Yo quiero tener un millón de amigos", ha respondido de manera irónica a la propuesta.

A renglón seguido, ha cargado específicamente contra Espinosa de los Monteros por haber abandonado la formación tras lograr 33 diputados en las elecciones de 2023 --19 menos que en los comicios anteriores-- y exigir ahora que se debata el liderazgo de Vox, pidiéndole que se desentienda del partido: "Ocúpate de tus negocios. No sé, déjanos en paz".

ANTES ESTABAN "ENCANTADOS"

Además, ha lamentado que "no ha habido ni una sola disidencia interna cuando estaban en el mando" los políticos que han pedido el congreso, por lo que ha criticado que se opongan ahora al liderazgo de la formación a pesar de que estuvieran "encantados de la vida" mientras ocupaban cargos en 'Bambú'.

Al hilo, ha acusado a Espinosa de los Monteros, Ortega Smith, Antelo, el exvicepresidente primero del partido Víctor González Coello de Portugal, los exdiputado Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann y Francisco José Contreras, además de a la exeurodiputada Malena Enevado por ser, todos ellos, "destructores de equipos".

Sobre esto, ha agregado que no responden a lo que el partido le pide a sus líderes regionales: "Los líderes para mí son aquellos que se meten en la soberbia donde les quepa, el ego donde les quepa, y lo que hacen es que construyen equipos".

ORTEGA SMITH SE "AUTOEXPULSÓ"

En otro orden de cosas, ha señalando al exportavoz de Vox en la asamblea de Madrid por autoexpulsarse al "incumplir una orden del Comité Ejecutivo Nacional", cuando fue él en su etapa como secretario general del partido "quien dijo que desobedecer al CEN era falta muy grave y expulsión".

Asimismo, se ha enfrentado a las informaciones, primero de la de 'La Razón' en las que acusan a Vox de aprovechar la información de sus militantes para lucrarse con cursos y después de 'El Mundo', donde publican una entrevista a Juan García Gallardo en la que acusa al CEN de estar 'bunkerizado' y al partido de conseguir dinero de manera ilegal para ingresarlo en la cuenta bancaria de la mujer del líder de Vox, Santiago Abascal.

En ambos casos ha negado que fueran verdad. En el primero, ha dudado "infinito" de que la formación use los datos de su militancia para vender cursos, mientras que en el caso Gallardo ha optado por criticarle, asegurando que solo disentía con el partido "en que no quería salir del Gobierno" de Castilla y León.