Galicia, Asturias y CyL reivindican el noroeste y política "constructiva" frente a confrontación

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, han reivindicado este martes en un acto en Madrid el noroeste de España y el desarrollo de inversiones como el Corredor Atlántico, que impulsará la región pero también al conjunto del país. "No miren tanto a la derecha", ha resumido con ironía Feijóo.

El acto, organizado por Nueva Economía Fórum, era una convocatoria a favor de este corredor pero los tres presidentes han aprovechado para apostar por la colaboración entre autonomías, defender su "lealtad" con el Estado en contraste con el independentismo y para reivindicar su peso y su importancia en el conjunto del país; su apuesta es "la España equilibrada", en palabras de Núñez Feijóo.

"Una España equilibrada es incompatible con concesiones y con hijos pródigos que, lejos de volver a casa, la denigran. Es incompatible con decidir inversiones estratégicas según la capacidad de presión de determinadas fuerzas políticas", ha añadido.

Fernández ha asegurado que existe una región que no sale en los mapas, el noroeste español, que no comprende España como "una tensión permanente entre sus partes" y que entiende las diferencias mientras no se conviertan en privilegios.

Herrera ha reclamado por su parte que se juzgue cómo funciona el Estado autonómico por la aportación precisamente de comunidades como estas tres, que "creen" en ese Estado, y no "por el mal uso que algunos hacen de él para contiendas identitarias sin sentido ni futuro".

