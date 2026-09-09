Gamarra celebra las cautelares del TS con la 'ley de nietos' y dice que ahora "toca esperar" la decisión definitiva

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado este miércoles que el Tribunal Supremo haya paralizado el voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' y ha señalado que ahora "simplemente toca esperar" una decisión definitiva.

"Creo que las cautelares que adoptó ayer el Tribunal Supremo, aparte de ser ponderadas, creo que son una buena noticia para España y para los españoles", ha declarado Gamarra a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

Poco antes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha urgido al Supremo a pronunciarse pronto sobre la situación de los descendientes de exiliados que residen en el extranjero, como ya expuso este martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Así, en una entrevista en 'TVE' ha señalado que han pedido al TS que "intente resolver cuanto antes" y especialmente "antes de las elecciones de 2027".

El presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo no está a favor ni comparte la resolución del Supremo, una postura de la que no solo difiere el PSOE, sino que también lo hace la Junta Electoral Central, quien es "positiva al reconocimiento de estos derechos de ciudadanía". Además, ha acusado al PP de haberse "abonado a las tesis más reaccionarias de la ultraderecha".

GAMARRA: "EL TRIBUNAL SUPREMO TENDRÁ QUE PRONUNCIARSE"

Al ser preguntada si cree que la decisión del Supremo va a ser definitiva, Gamarra ha explicado que se trata de unas cautelares y, por tanto, "el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse". "Creo que simplemente toca esperar. Pero que es importantísimo el pronunciamiento, sobre todo en relación a lo que venía denunciando el PP", ha apostillado.

Así, la dirigente del PP ha explicado que su partido había criticado que a través de una instrucción se estuviera modificando una ley y "ampliando nada más y nada menos que la nacionalidad y, con ello, el derecho al voto".

"Por tanto, creo que las cautelares que adoptó ayer el Tribunal Supremo, aparte de ser ponderadas, creo que son una buena noticia para España y para los españoles", ha enfatizado, para subrayar que han podido "comprobar" que "cuando alguien intenta manipular o adulterar un censo, las instituciones y el Estado de Derecho, actúan".

DAR LA NACIONALIDAD DEBE SER CONFORME A LAS LEYES QUE SE APRUEBAN

Al ser preguntada si cree que tiene sentido que no se reconozca el derecho al voto cuando sí se reconoce la nacionalidad, Gamarra ha indicado que ahora lo que ha hecho el Supremo es "adoptar unas medidas cautelares para, a partir de ahí, tomar decisiones".

En este punto, ha subrayado que "la concesión de la nacionalidad y, con ello, el reconocimiento del derecho al voto, tiene que ser conforme a las leyes que se aprueban en el Congreso", sin que pueda "ampliarse a través de una instrucción de una directora general" que, según ha dicho, "es lo que ha pasado en este caso".

"Por lo tanto, la nacionalidad tiene que ser siempre conforme a la ley, y el derecho al voto no se puede reconocer si no hay una ley que lo haya amparado", ha recalcado, para añadir que este primer paso del Supremo es "una buena noticia" y que hay instrumentos para garantizar que el proceso electoral "no se pueda ver afectado por decisiones arbitrarias o por parte del Gobierno".