Gamarra dice que la AIReF desmonta también los "electoralistas" PGE de Sánchez y que un Gobierno "serio" los retiraría

Asegura que Feijóo expondrá en el Senado sus recetas para evitar la recesión y añade que los barones del PSOE han "abandonado" a Sánchez

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha destacado este martes que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) también ha desmontado los "irreales" y "electorales" Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023 y ha asegurado que "lo único responsable" por parte de un Gobierno "serio" sería retirarlos. Además, ha avanzado que en debate del Senado el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, demostrará que es posible otra política económica, con recetas que eviten la recesión.

Así se ha pronunciado después de que la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, haya reconocido en el Congreso que dudó si avalar el cuadro macroeconómico sobre el que se ha construido el proyecto de Presupuestos, que cree que "nace ya viciado" en origen por sus "deficiencias".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha indicado que se trata de una "contundente intervención" que se suma a la que realizó este lunes el gobernador del Banco de España. "Vienen a ahondar en algo que venimos denunciando: estamos ante unas cuentas que son absolutamente irreales y exclusivamente electoralistas", ha señalado, para añadir que los PGE "adolecen de rigor" y "yerran en las previsiones".

Gamarra ha afirmado que los PGE que se han convertido en el "programa electoral de Sánchez", que solo tiene como objetivo "conseguir votos", aunque eso sea "negativo para el futuro de España y los españoles".

Además, ha criticado que esas cuentas públicas dejen fuera a las clases medias y que no haya control del gasto público por parte del Gobierno, dado que "no se baja un solo ministerio ni asesor sino todo lo contrario".

Por eso, ha subrayado que son "necesarios" otros Presupuestos. A su entender, un Gobierno "serio" y "responsable" lo que haría sería retiraralos porque son unos PGE que "adolecen del 'efecto Tezanos': nada de verdad".

Tras subrayar que España no va a recuperar el nivel de crecimiento prepandemia hasta finales de 2023 o primeros de 2024, siendo el "último país" de la UE en hacerlo, ha recalcado que "Todas las entidades independientes advierten de la posibilidad de recesión, que es perfectamente evitable con otra política económica", ha apostillado.

Además, ha destacado que en ese debate parlamentario se pondrá de manifiesto que "todas las previsiones del Gobierno han sido rebatidas por todos los organismos nacionales e internacionales". "Estas dos cuestiones van a marcar este debate", ha pronosticado.

EL 'CARA A CARA' ENTRE SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Ante el Pleno del Senado que vuelven a protagonizar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que viene marcado por el "abandono" por parte de los 'barones' socialistas de la política económica del jefe del Ejecutivo, apostando por una política como la que defiende el PP en materia de bajada de impuestos.

La dirigente del PP ha señalado que el 'cara a cara' va a permitir que los españoles "puedan comparar" cómo hay un líder que representa "la alternativa" y está preocupado solo por el futuro de los españoles mientras que el presidente del Gobierno "únicamente está preocupado por su futuro, el suyo propio".

"Es una grandísima diferencia", ha exclamado Gamarra, que cree que en ese marco Feijóo va a poder demostrar que otra política económica que "es posible para evitar además la recesión", con medidas como la deflactación de la tarifa del IRPF o la bajada del IVA de la cesta de la compra.

"Creo que la conclusión va a poder ser que hay alternativa a una nefasta política económica que, al final, está lastrando el futuro de millones de españoles", ha resaltado la secretaria general de los 'populares'.

Al ser preguntada si hay un pacto no escrito para dejar la negociación del CGPJ y del Tribunal Constitucional al margen de la tensión política del debate que se celebra en el Senado, Gamarra ha asegurado que su partido no tiene pactos no escritos. "Los pactos tienen que ser todos por escrito y así esperamos que se materialice", ha afirmado, en alusión a la exigencia de su partido para que el acuerdo en materia judicial sea por escrito.