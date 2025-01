Gamarra dice que Sánchez con el "decreto minibús" busca "garantizarse" el apoyo de Junts para tramitar la 'Ley Begoña'

Critica que para el Gobierno hablar con el PP sea "mentar al demonio" y prefiera "arrastrarse" con el partido de Puigdemont

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado este viernes que para el Gobierno hablar con el PP sea como "mentar al demonio" y, sin embargo, prefiera "arrastrarse" con el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. De hecho, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo con el "decreto minibús" acordado con Junts lo que busca es "garantizar" el apoyo de esa formación cuando se tramite en el Congreso la llamada 'ley Begoña', en referencia a la proposición de ley presentada por los socialistas para limitar la acusación popular.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Gamarra ha criticado que el presidente del Gobierno haya preferido pactar con Junts el nuevo decreto en vez de sentarse a hablar con el PP. "Esto podría haberse traído sin pagar precios, pero levantar el teléfono y hablar con el PP es mentar al demonio", ha ironizado.

La dirigente del PP ha justificado esa decisión de Sánchez sosteniendo que lo hace para "sobrevivir" y conseguir mantenerse "un mes más" en Moncloa porque, a su juicio, lo "único" que le preocupa a Pedro Sánchez es "garantizar que la Ley Begoña empiece su tramitación en el Congreso y que sus socios se lo apoyen hasta el final y así conseguir la inmunidad para su familia".

Durante la entrevista, ha sido preguntada además por la tramitación de la cuestión de confianza exigida por Junts que está incluida en el pacto del Gobierno con los de Carles Puigdemont para el nuevo decreto. Gamarra cree que Sánchez estará dispuesto a pasar por la exigencia de Junts con tal de asegurar los apoyos de los diputados independentistas a la "ley que le interesa".

ES UN "MINIBUS"

Además, en lo referente al cambio de postura de su formación, Gamarra ha incidido en que su formación no ha cambiado de opinión, sino que quien lo ha hecho ha sido el Gobierno al ceder a las peticiones de Junts y acceder a "trocear" el decreto ómnibus para convertirlo en un "minibus".

De hecho, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado que en el partido hubiese voces contrarias a esta postura porque "tenían la línea de presión absolutamente clara".

Según Gamarra, lo más importante en todo este asunto son los ciudadanos y desde el PP ya dijeron desde "el primer momento" que estaban a favor de las ayudas al transporte, a la dana y a la revalorización de las pensiones. "Cumplimos nuestra palabra", ha resumido.

SÉMPER: PODRÍA HABERLO HECHO "GRATIS"

Aunque no ha sido la única dirigente del PP que se ha pronunciado en estos términos, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha reprochado al Ejecutivo que se haya "arrastrado" en vez de aceptar "gratis" los votos de los 'populares'.

"Le habíamos dicho al Gobierno 'no hace falta que te vayas a Suiza ni que te desdigas de todo lo que habías dicho que no se podía hacer, que no se podía trocear el decreto, que no ibas a aceptar una moción de confianza, no hace falta que te arrastres y que arrastres a los pensionistas durante semanas de incertidumbre", ha asegurado.

En ese sentido, Sémper ha incidido en que los 'populares' le hicieron una "oferta pública" al Ejecutivo --pidiendo trocear las medidas referentes a las pensiones, la dana y el transporte-- y este "lejos de aceptar" pactó con Junts: "Pedro Sánchez prefiere pactar con Junts cediendo cosas, cediendo cosas que pocas horas antes había dicho que era imposible conceder, antes que pactar gratis con el PP".

En este sentido, Sémper ha señalado que el acuerdo con los de Puigdemont se debe a la "voluntad" de Sánchez de "generar miedo" en los pensionistas, en los afectados por la dana y en los usuarios del transporte público, y le ha reprochado que "viva cómodo en la división", creando un "enfrentamiento" y "etiquetando" a la oposición: "Nosotros le vemos el truco a Pedro Sánchez".

"IMPEDIR" QUE SÁNCHEZ "MANOSEE" LAS PENSIONES

Por ello, ha recalcado que el voto favorable del PP al decreto es "un voto en conciencia" y un "mensaje" hacia las pensiones "para regularizarlas cuando gobierne Feijóo", si bien, a su juicio, "no es su decreto" puesto que su partido "no habría mezclado las pensiones con otras noventa medidas" y "lo habrían llevado de manera más seria".

"Lo que ha pesado es la necesidad de mantener fuera de la confrontación y del debate político algo que habíamos decidido mantener fuera, a través del Pacto de Toledo. Y es que sobre las pensiones no hacíamos discrepancia política ni discusión política", ha sentenciado, para después asegurar que con este voto tratan de "impedir" que Sánchez "manosee" las pensiones.