Gamarra, sobre la gestión del 11M de Aznar: "No es el día de atacar a quien estaba al frente del Gobierno de España"

'Génova' confirma que Moncloa no invitó a Feijóo al acto del 11M con los Reyes pero declinan "enfangar" porque es el día de las víctimas



MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que este 11 de marzo, en el que se cumplen 20 años de los atentados en Madrid, no es el día de "atacar" a quien estaba al frente del Gobierno de España entonces, en alusión a José María Aznar. Tras mandar un mensaje de apoyo a las víctimas y agradecer la labor del personal que ayudó entonces, ha rehusado extenderse en más detalles cuando se le ha preguntado expresamente por la gestión de la información que hizo entonces el Ejecutivo del PP.

En este vigésismo aniversario de esta masacre, que se cobró la vida de 193 personas y dejó más de 2.000 heridos, Gamarra ha enviado un mensaje de recuerdo a las víctimas y un agradecimiento por su trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los Servicios Sanitarios y a todos los voluntarios, "ciudadanos anónimos que se volcaron para ayudar".

"Volvemos a condenar un atentado terrorista que nos heló la sangre", ha manifestado en una rueda de prensa en la sede del PP, que ha estado centrada en el llamado 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN DE AZNAR

Al ser preguntada después por el comunicado de la fundación FAES --en el que responde a las críticas sobre el 11-M que "hoy más que nunca los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta"-- y si sienten orgullo de la gestión de la información que hizo hace 20 años el Gobierno del PP, Gamarra ha señalado que no es un día para "atacar" al entonces Gobierno de España.

"Hoy es un día muy duro para la sociedad española y para la democracia española. Y, por lo tanto, comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España y, con ello, a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días", ha afirmado Gamarra, sin entrar en más consideraciones.

En su comunicado, FAES ha respondido a las críticas vertidas contra su presidente, José María Aznar, advirtiendo de que "hoy más que nunca", "los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta", alegando a su vez que ningún documento oficial afirmó "sin titubeos" en los primeros momentos la responsabilidad yihadista de los atentados.

Además, la fundación ha criticado que aún hoy se insiste "en lo de las mentiras de Aznar el 11M" mientras una de las consignadas "acuñadas aquel marzo negro por la izquierda" se ha vuelto de "rabiosa actualidad". "Conformes: hoy, más que nunca, 'los españoles se merecen un gobierno que no les mienta'", se lee en el texto de FAES, haciendo alusión al lema que popularizó el exdirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba la noche de antes de los comicios de 2004.

FEIJÓO, NO INVITADO POR EL GOBIERNO AL ACTO CON LOS REYES

Fuentes del PP han señalado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha sido invitado por el Gobierno de Pedro Sánchez al acto que este mediodía han presidido los Reyes en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo.

Este acto, al que tampoco ha acudido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido lugar en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid y conmemora el Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo.

Media hora antes, a las 12.00 horas, Feijóo asistía --junto a la secretaria general del PP y su portavoz parlamentario en le Congreso, Miguel Tellado-- al acto de conmemoración del 11-M que ha organizado la AVT en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro de Madrid.

Fuentes de la dirección del PP han declinado criticar que Moncloa no haya invitado a Feijóo a ese acto del 11M al que acuden los Reyes asegurando que hoy es el día para estar con las víctimas del terrorismo.

"No queremos que el 11M sea un día polémico. No nos han invitado pero no vamos a enfangar y utilizar esto. Preferimos no hacerlo", han señalado fuentes del equipo de Feijóo, que insisten en que no van a hacer polémica.