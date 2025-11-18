Gamarra insta a Sánchez a dimitir porque sus "dos máximos colaboradores habrían cobrado comisiones ilegales"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha instado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez a presentar su dimisión porque, según ha recalcado, el ultimo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "concluye que los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública del Gobierno de España".

En su último informe, que se ha entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, la UCO señala que esta empresa --vinculada al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán-- recibía "el 2% neto" de adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción.

Gamarra ha indicado, en un vídeo grabado que ha difundido el PP, que el informe de la UCO también "ha acreditado que el PNV, tras apoyar la moción de censura del 2018, exigió nombramientos en puestos claves justo del ministerio que daba esas adjudicaciones a cambio de mantener el apoyo parlamentario" a Sánchez.

"Lo que se nos vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción, en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla. Y lo cierto es que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez se han hecho de oro con ella", ha enfatizado Gamarra.

Según Gamarra, lo mismo ha ocurrido con Antxon Alonso, "el socio de Cerdán, el que pactó con Bildu y con el PNV su apoyo a la moción de censura y que fue recibido con honores en Ferraz". "En definitiva, todos los que prometían comisiones ilegales, lo que tenían era abiertas las puertas del PSOE", ha resaltado.

La dirigente del PP ha subrayado que el informe de la UCO también señala que Santos Cerdán se reunió con el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para "blindar otros nombramientos claves para la trama tras las elecciones generales del 2023".

"Sí, porque el clan de las primarias siguió operando con total impunidad en el gobierno de Pedro Sánchez hasta la detención de Koldo. Ese día era la mujer de Cerdán quien transmitía a Antxon Alonso su alivio, porque entonces sólo habían salido los nombres de Koldo y Ábalos", ha dicho, para resaltar que "las investigaciones siguieron y hoy Cerdán está en la cárcel".

Por eso, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo a dimitir. "Sánchez debería comenzar de una vez por todas a colaborar de verdad con la justicia y también lo que debería de hacer es presentar de forma inmediata su dimisión", ha manifestado.