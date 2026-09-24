Gamarra pone en duda que las joyas de Zapatero fuesen un regalo y cree que con su estrategia busca la prescripción

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra (c), durante una reunión con entidades sociales, en la sede del PP de las Islas Baleares, a 21 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado que las joyas que aparecieron en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el 'caso Plus Ultra', fueran un regalo de Arabia Saudí tal y como ha declarado, a la vez que ha rechazado que el problema ahora sea la regulación de los obsequios que reciben los políticos. A su entender, es "curioso" que diga que esto se produjo en 2007, "buscando la prescripción" de los posibles delitos con su estrategia de defensa.

Gamarra ha señalado que el hallazgo de las joyas en una caja fuerte expresidente "no tiene fácil explicación" y lo ha acusado de haber mentido con la explicación del origen y el valor de las mismas. "Primero dijo que era una herencia, segundo dijo que valían poco y ahora dice que esto era un regalo en el año 2007, pero ya en una estrategia de defensa", ha destacado en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, Gamarra ha apuntado al "cambio" en las versiones de la defensa, que en un principio se apoyó en que las joyas habían supuesto un obsequio en las relaciones entre España y Arabia Saudí, presentadas como un gesto protocolario, y ahora ha sostenido que se trató de un regalo privado. "Primero dijo que era una herencia. Después, que valían poco. Y ahora lo que dice es que fue un regalo en el año 2007 pero que no lo puede probar", ha abundado.

Asimismo, la diputada 'popular' ha subrayado que le parece "curioso" que Zapatero declarase que Arabia Saudí le regalase las joyas en 2007, apuntando a que el expresidente esté buscando la prescripción de los presuntos delitos.

VE LAS JOYAS COMO "SÍMBOLOP DE LA HIPOCRESÍA" DE SÁNCHEZ Y ZAPATERO

Además ha apuntado a que no existe un problema de regulación porque ya existe el propio Código de Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros en 2005, al inicio de la primera legislatura de Zapatero, que buscó salvaguardar la transparencia y recogía la obligación de rechazar regalos.

"Pero es que no solo es que tenga joyas que no puede explicar de dónde vienen, es el símbolo de Zapatero y de Pedro Sánchez, que dice además Sánchez que van a hacer campaña juntos", ha subrayado Gamarra, que ha preguntado si las llevará puestas en los mítines con el presidente del Gobierno.

En este sentido, ha recalcado que Zapatero está siendo investigado por "delitos muy graves" y ha afeado a Pedro Sánchez que le siga defendiendo: "Las joyas de Zapatero son el símbolo de la hipocresía de Zapatero y de Pedro Sánchez", ha apostillado.