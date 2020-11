Gamarra (PP) discrepa de Bruselas e insiste en que el Gobierno busca "el control de la información"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha discrepado este miércoles de la opinión de la Comisión Europea sobre el plan contra las 'fake news' del Gobierno y ha insistido en que el Ejecutivo "busca el control de la información de nuestro país" con un "mecanismo sin ningún consenso" y con un "órgano" que cuenta además con el rechazo de las asociaciones profesionales de periodistas.

En declaraciones en la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, la portavoz parlamentaria ha recordado que el "mecanismo" que apareció en el BOE no cuenta con "ningún consenso" e "inquieta". "No es el camino para luchar contra la desinformación. Busca el control de la información de nuestro país", ha defendido Gamarra, al tiempo que ha incidido en que el órgano "no tiene naturaleza parlamentaria", sino que lo "crea y promueve" el Gobierno.

En este sentido, la dirigente del PP ha afirmado que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, declaró en el pasado la "necesidad de intervenir la información". "Es un órgano que se promueve en Moncloa y pone al frente del mismo a la oficina de la Secretaría de Estado de Comunicación. No da las garantías", ha explicado.

Por ello, Gamarra ha apuntado que el plan del Ejecutivo contra las 'fake news' ha sido denunciado, "no solo por el PP, sino también por asociaciones de profesionales y distintos medios de comunicación". "Bruselas podrá tener su opinión, pero nosotros tenemos también la nuestra", ha apostillado.

La Comisión Europea señaló este lunes que carece de "razones para pensar" que el plan del Gobierno de España para combatir las conocidas como 'fake news' suponga un ataque a la libertad de prensa o la libertad de expresión.

"Está muy claro que cualquier enfoque en el área de la desinformación siempre debe respetar la certidumbre legal, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero esto es un comentario general, no tenemos razones para pensar que ocurra en el caso español", afirmó en una rueda de prensa el portavoz comunitario Johannes Bahrke.

Bahrke ha asegurado que el Ejecutivo comunitario está "al tanto" de la orden ministerial aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que "actualiza el sistema nacional vigente para prevenir, detectar y responder a campañas de información y establece estructuras de coordinación".