Gamarra, tras rebajar Bruselas previsiones: "España se está quedando atrás con las políticas socialistas y comunistas"

Destaca el crecimiento de Francia e Italia superior al 6% y dice que estos datos demuestran que las recetas de Sánchez no son "correctas"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que la decisión de Bruselas de recortar hasta el 4,6% su previsión de crecimiento de España en 2021 demuestran que las recetas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez "no son las correctas y no están funcionando".

"España con las políticas socialistas y comunistas se está quedando atrás y los españoles lo que necesitan es un cambio de políticas económicas y una alternativa distinta. El PP la va a liderar", ha declarado a los periodistas en el Congreso.

Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea calcule que la economía española crecerá un 4,6% en 2021, lo que supone un recorte de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la estimación que hizo en julio, mientras que el aumento del nivel de precios al cierre de este año se situará en un 2,8%.

Gamarra ha señalado que Bruselas "ha parado en seco la huida hacia adelante del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha criticado que en el debate del Congreso de este miércoles se definieran como un Gobierno "prudente y responsable". "Las previsiones de Bruselas lo que demuestran es que ni son prudentes ni son responsables porque sus previsiones no lo son", ha apostillado.

La dirigente del PP ha señalado que con estas rebaja de las previsiones por parte de Bruselas "queda claro" que los Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando en el Parlamento "se sustentan en un cuadro macroeconómico que es absolutamente mentira".

En este sentido, ha señalado que esas previsiones de Bruselas demuestran que las políticas económicas del Gobierno "no son las correctas y no están funcionando". A su entender, lo que necesita España es "otra política económica y certezas, no mentiras" como la del cuadro macroeconómico de los PGE.

Además, ha destacado que mientras Bruselas baja la previsión de crecomiento de España al 4,6% "Francia se sitúa en 6,5% e Italia se sitúa por encima del 6%". Según ha recalcado, España con las políticas "socialistas y comunistas se está quedando atrás".

COMPARECENCIA DE ESCRIVÁ POR LAS PENSIONES

Por otra parte, y tras las informaciones acerca de que la UE obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, Gamarra ha exigido que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparezca con urgencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

Según ha recalcado, el ministro tiene que explicar en sede parlamentaria "cuáles son los acuerdos a los que ha llegado con Bruselas en relación con las pensiones". Tras criticar que este miércoles "no dijera absolutamente nada de esto" en el Congreso, ha acusado al Ejecutivo de estar "engañando a los españoles" con este asunto.

"Los españoles no merecen levantarse y leer en los periódicos que se les quiere recortar las pensiones por Sánchez", ha dicho, para añadir que en su día el socialista José Luis Rodríguez Zapatero las "congeló" y ahora todo apunta a que "está previsto un recorte de las mismas".

Por eso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha insistido en que Escrivá debe comparecer en sede parlamentaria y "decir la verdad sobre qué es lo que va a hacer con las pensiones de los españoles".