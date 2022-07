Gamarra reprocha a Sánchez su "macrogobierno" y el presidente afea que solo les preocupan el 5% de ricos

El presidente denuncia que España tiene "la oposición más mentirosa de Europa" y la portavoz del PP le llama "trilero"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha echado en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el contexto actual de inflación que afecta a los ciudadanos no vaya a reducir su "macrogobierno", mientras que el jefe del Ejecutivo ha afeado a los populares que hacen una oposición mentirosa y que solo piensan en un 5% de los españoles, los más ricos.

Gamarra y Sánchez han protagonizado un cara a cara en el Debate del estado de la Nación que ha estado marcado también en gran medida por ETA, sus víctimas y también el apoyo que brinda EH Bildu al Ejecutivo, así como por el cruce de acusaciones mutuo respecto a la falta de propuestas para encarar las consecuencias de la guerra en Ucrania y el silencio ante los planteamientos del otro.

La portavoz del PP ha responsabilizado al presidente de la elevada inflación, subrayando que en otros países como Alemania o Francia, que también sufren las consecuencias de la guerra es inferior. "El factor diferencial es usted y su caótico gobierno", ha esgrimido, denunciando que Sánchez está "más preocupado por resolver sus diferencias que los problemas de los españoles".

En opinión de la diputada 'popular' la división del Ejecutivo genera "debilidad como país" y es "una de las claves" de la situación en España, ya que hay una parte del Gobierno que hace oposición, algo que no ocurre en ningún otro país. "El Gobierno Frankenstein no da más de sí, es un proyecto fallido y caducado", ha defendido, recordando que Podemos no apoya entre otras cosas incrementar el gasto en materia de defensa, como sí hace el PP.

MAGROGOBIERNO DE 22 MINISTROS

Así las cosas, ha criticado que el Ejecutivo cuente con 22 ministerios así como cientos de asesores. "No se le cae la cara de vergüenza al pedir a los españoles que ahorren en aire acondicionado en plena ola de calor mientras pagan el Gobierno más grande y más caro de la historia", ha preguntado a Sánchez, que no ha respondido.

"Eso es lo que haría un gobierno responsable y un gobierno con alma", ha defendido, repitiendo las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que echo en falta precisamente "alma" en el Ejecutivo. "Un Gobierno con corazón y con inteligencia sí que hubiera tomado esas decisiones", ha añadido, parafraseando esta vez a la portavoz, Isabel Rodríguez, y refiriéndose también a otras de las medidas planteadas por el PP.

Por otra parte, la portavoz del PP, que ha estado flanqueada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el hemiciclo, ha denunciado que ante cada crisis el presidente sigue "el manual del mal gobernante": negación de la realidad, improvisación, evasión de la responsabilidad, manipulación y propaganda.

Y aunque "las crisis le sobrepasan no se deja ayudar", le ha reprochado, denunciando que el Gobierno no ha respondido a las propuestas que en distintas materias, como la economía o la seguridad y la defensa, les ha hecho llegar el PP. "No hemos recibido ni tan siquiera un OK", ha lamentado.

Por su parte, Sánchez también ha afeado al PP que no ha dado respuesta a las "propuestas de sentido común" y que, según él, "ayudarían a recomponer la unidad y los consensos" que trasladó a Feijóo en su primer encuentro en Moncloa. "Por desgracia no tengo respuesta", ha lamentado.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

En este sentido, ha dicho nuevamente que su mano está tendida al PP para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional y ha cuestionado los "intereses más allá de sus excusas" que tienen los populares para no acceder a ello. "Podemos pensar que quieren revocar por la puerta de atrás" algunas conquistas como el aborto o la eutanasia, por los recursos presentados, ha apuntado.

La portavoz del PP ha reiterado la propuesta presentada por su partido y ha cuestionado la negativa del Gobierno a retirar la ley para el Tribunal Constitucional pactada con ERC. En este sentido, ha pedido a Sánchez que dé marcha atrás porque "así demostraría que le importa la justicia y que no le importa controlarla".

En otro orden de cosas, Sánchez ha reclamado que puesto que la inflación es el "mayor desafío" al que se enfrentan los españoles el PP aclare si va a respaldar la prorrogación del decreto anticrisis y también los dos nuevos impuestos que anunciado a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años.

EL PP NO ACLARA SI APOYA LOS NUEVOS IMPUESTOS

En este sentido, Gamarra ha evitado significarse. "Esperaremos a conocer la letra pequeña", ha señalado, haciendo hincapié en el hecho de que ni siquiera todos los miembros del Gobierno, en referencia a los ministros de Unidas Podemos, conocen los detalles de las medidas anunciadas por Sánchez. "Cuando nos lleguen los analizaremos", se ha limitado a señalar.

Con todo, la portavoz del PP ha puesto en tela de juicio durante sus intervenciones todos los datos económicos que brinda el Gobierno, acusándole de maquillarlos. "Lo que no se puede maquillar es la factura de la luz", ha subrayado, mostrando algunas facturas para ilustrar el aumento de las mismas. "Son la prueba del algodón", ha destacado.

Gamarra, que ha acusado a Sánchez de "trilero" y de ser "una fábrica de generar frustraciones" por anunciar medidas que tardan meses o años en materializarse como el ingreso mínimo vital o el bono del alquiler, ha

Por su parte, Sánchez ha denunciado que España cuenta con "la oposición que más miente de toda Europa". "Este es el problema que sufrimos desde el inicio de la legislatura", ha lamentado, acusando a los populares de preocuparse solo por una minoría de españoles.

"El problema es que en España solo hay un 5% de familias que tiene ingresos por más de 100.000 euros y el restante 95% no llega", ha subrayado, en referencia a la polémica por las becas en la Comunidad de Madrid propuestas por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Allí donde gobiernan ustedes defienden los intereses de una minoría selecta, de un 5% de privilegiados", ha reprochado.

CHOQUE POR ETA

Con todo, el choque más duro entre Sánchez y Gamarra ha sido a costa de ETA. La diputada popular ha comenzado su primera intervención pidiendo un minuto de silencio para las víctimas de la banda terrorista y denunciando la Ley de Memoria Democrática y el "pacto indigno" con Bildu para sacarla adelante.

"Intentar reescribir la historia de la mano de Bildu es una de las mayores ignominias", ha sostenido, prometiendo que cuando el PP llegue al Gobierno la derogará. Sánchez se ha defendido reivindicando la nueva ley y la necesidad de recordar a todas las víctimas del terrorismo, también las de 11-M que ha acusado al PP de usar para ganar unas elecciones, y a las de la dictadura franquista.

En este sentido, ha acusado a los 'populares' de "parapetarse detrás de las víctimas" para negar "el deber moral de la derecha" para asumir que el Estado debe proceder a la exhumación de las víctimas y "para condenar el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista".

"Se equivoca de enemigo, el PP hace mucho tiempo que condenó el Franquismo, los que no condenan el terrorismo son sus socios y se llaman Bildu", le ha replicado Gamarra, afeando al presidente que "no es que nos iguale con Bildu es que nos humilla poniéndoles a ellos por encima de nosotros".