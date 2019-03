García Castaño vuelve el día 26 a la Audiencia Nacional y afronta petición de prisión provisional por el caso Villarejo

Publicado 20/03/2019 17:56:06 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera responsable de la Unidad Central Adjunta Operativa (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, está citado de nuevo a declarar el martes 26 de marzo en la Audiencia Nacional en calidad de investigado en el marco del ''caso Villarejo' y afrontará a continuación una 'vistilla' de revisión de medidas cautelares en la que Podemos, que ejerce la acusación popular, solicitará su ingreso en prisión provisional, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Esta nueva citación se produce después de que el juez instructor Manuel García Castellón acordase en el último momento suspender la que estaba previsto celebrarse el pasado 6 de marzo a instancias del propio investigado, quien alegó entre otros argumentos, que no se había puesto a su disposición el informe de Fiscalía que motivaba la nueva declaración o que no se había recabado del Consejo de Ministros autorización para que hablase de operativos protegidos por secreto oficial.

Ahora, el juez le llama de nuevo, como entonces, para completar la declaración que ya prestó el 18 de enero en esta macro causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas de su socio y también comisario jubilado, José Manuel García Villarejo, el único de los investigados que se encuentra en prisión provisional, imputado por liderar durante años un clan "parapolicial" mafioso,

En aquel momento, el ex jefe de la UCAO, investigado entre otros, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo, fue interrogado sobre la séptima pieza de la causa y una de las más sensibles, la 'Operación Kitchen', que investiga el pago con fondos reservados al chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentación sensible del partido que obraba en su poder.

IRON, LAND, KITCHEN Y BBVA

Desde entonces, son varios los mandos policiales imputados y testigos que han pasado por la Audiencia Nacional, por lo que García Castaño será también interrogado sobre ese asunto. No obstante, ha sido citado asimismo en relación a los proyectos de Villarejo 'Land' _espionaje entre los herederos de Procisa_ e 'Iron' _espionaje a un despacho de abogados_, pues la declaración al respecto se pospuso por falta de tiempo en el mes de enero.

De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, García Castaño ha sido citado además en relación a la pieza 9, la que investiga la llamada 'Operación Trampa' y los 'trabajos' que Villarejo estuvo desempeñando para el BBVA durante más de una década sirviéndose de medios presuntamente ilícitos. Esta pieza, al igual que 'Kitchen', permanece secreta.

Cuando García Castaño declaró en enero, Podemos, que está personado en la causa en calidad de acusación popular, solicitó al juez que convocase una vista para revisar las medidas cautelares en que se encuentra García Castaño, ya que considera que hay indicios criminales suficientes contra él como para ordenar prisión preventiva. Desde su detención el 11 de julio de 2018 y su puesta en libertad 48 horas después, tiene el pasaporte retirado, prohibido salir de España y debe comparecer quincenalmente en un juzgado.

Ante la petición de Podemos, a la que Fiscalía Anticorrupción no se opuso por razones procesales, el juez acordó esperar a que el investigado terminase su declaración para decidir, después de oír su versión sobre los delitos que se le imputan en las distintas piezas, si conviene o no que siga en libertad.

Es la situación que se abrirá previsiblemente al término de la declaración del 26 de marzo, cuando la acusación instará esa vistilla a fin de revisar las cautelares y con intención de solicitar prisión provisional, de acuerdo a las fuentes consultadas.

"INNEGABLE" QUE ESTABA EN LA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

La situación de García Castaño en el caso Tándem dio un giro el pasado mes de febrero. El anterior instructor, contra criterio de Fiscalía Anticorrupción, le venía investigando en unas diligencias aparte, es decir, fuera de la causa, porque consideraba que la cuestión era saber si estaba o no al corriente de las 'tareas' parapoliciales de Villarejo.

El juez actual deshizo esta situación e incorporó las pesquisas a la investigación general por entender "innegable" que García Castaño formaba parte de la "organización criminal" de Villarejo, ya que de las pesquisas, según decía en un auto, "se ha venido constatando un incremento de los indicios existentes" contra él y una "colaboración mucho más intensa de lo que se apreció en su día" con el 'clan'.