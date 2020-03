García Egea pide a los españoles no hacer como Iglesias y dar ejemplo: "Respetemos la cuarentena en casa"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado a los españoles no hacer como el vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y dar "ejemplo" para superar la crisis del coronavirus "respetando" la cuarentena en casa.

Así se ha pronunciado después de la rueda de prensa que ha ofrecido Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para explicar las medidas sociales que han impulsado el Gobierno contra el coronavirus. El jueves pasado Iglesias se comprometió a hacer esa cuarentena después de que su pareja, la ministra Irene Montero, diera positivo por Covid-19.

"Queridos jóvenes, queridos españoles, no seáis como Iglesias y demos ejemplo. Respetemos la cuarentena y estemos en casa", ha asegurado García Egea en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press, y que acompañada con la etiqueta de la campaña 'Quédate en casa'.

De la misma manera, el senador del PP por Almería y secretario Cuarto de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, se ha preguntado qué hace Iglesias "dando ruedas de prensa cuando todo el mundo sabe que tiene que estar en cuarentena".

"Su afán de protagonismo resulta insultante para todos los que están en sus casa. Aún sin síntomas es un peligro", ha dicho Hernando, que ha preguntado después si al vicepresidente de Derechos Sociales le hacen "test diarios" sobre el coronavirus

EL PROPIO IGLESIAS SE COMPROMETIÓ A HACER CUARENTENTA

También la diputada por Vizcaya, Bea Fanjul, ha reprochado a Iglesias que no cumpla la cuarentena. "Después de escuchar a Ábalos lo entiendo todo: La cepa del coronavirus no aterrizó en el cuerpo del Vicepresidente. Por eso él no cumple los 14 días de confinamiento y tú vas a estar mínimo 15 días encerrado en casa", ha asegurado en su cuenta de Twitter.

La parlamentaria vasca acompaña su mensaje con el mensaje que el propio Iglesias escribió en redes sociales el 12 de marzo asegurando que no tenía coronavirus pero que por delante le quedaban "14 días de cuarentena cuidando" a su familia y "trabajando por medios telemáticos".

Iglesias ya interrumpió su cuarentena el sábado 14 de marzo para asistir al Consejo de Ministros extraordinario convocado para decretar el estado de alarma por el coronavirus alegando la importancia de esa reunión y que asistía siguiendo "un protocolo sanitario, definido desde Moncloa", según dijeron entonces fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales.