García Egea pide a Sánchez "actuar contra bulos" de Iglesias y dice que parece "necesitar" la niñera más que sus hijos

Defiende a Enrique López y recalca que Ábalos, que tiene "mucho que aprender" del magistrado, no debería dar "lecciones de moralidad"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a actuar "contra los bulos" del vicepresidente Pablo Iglesias porque, según ha dicho, "miente más que habla". Además, ha señalado que ante el comportamiento de Podemos estos días "lo que parece más factible es que quien necesite esa niñera es el señor Iglesias, no sus hijos".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea ha criticado que el vicepresidente se dedique a "cuestionar" la democracia española y a "ir por las tertulias" para decir que "España no es una democracia plena" mientras "los autónomos, pymes y hosteleros están arruinándose". "Es lamentable y esperamos que el señor Pedro Sánchez diga algo", ha demandado.

Ante el cruce de reproches entre PP y Podemos a través de las redes sociales (el partido morado le atribuye la frase sobre controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo y el PP le recuerda a la "niñera" de Iglesias), García Egea ha asegurado que "Podemos y la mentira son algo que están siempre íntimamente relacionado".

"Viendo lo que están haciendo en las últimas horas y días desde Podemos, atribuyéndome a mí frases que yo no he dicho e incluso simulando con imágenes a través de internet de cosas que no he dicho, lo que parece más factible es que quien necesite esa niñera es el señor Iglesias, no sus propios hijos", ha afirmado.

García Egea ha acusado a Podemos de dedicarse a difundir "bulos" y ha emplazado al presidente del Gobierno a "actuar contra los bulos de Pablo Iglesias". "O que se retracten y pidan perdón o que esa Oficina de Moncloa que quería controlar a los periodistas sobre si decían o no la verdad, que empiece por controlar al vicepresidente, que miente más que habla", ha enfatizado.

En este punto, García Egea se ha quejado del "nivel" de la política en este momento porque hay "700 muertos y están con cosas realmente infantiles". A su entender, se trata de ofrecer a los españoles un proyecto de futuro pero el Gobierno está "continuamente peleándose" y "los ciudadanos en el centro".

CREE QUE SE ESTÁ "DESENFOCANDO LA CUESTIÓN" CON BÁRCENAS

Al ser preguntado si siente alivio por el aplazamiento del juicio sobre la presunta caja B del PP hasta después de las elecciones catalanas, García Egea ha dicho que no y que su partido sentirá ese alivio cuando "la Justicia actúe sobre todos aquellos que lo han hecho mal, se han llevado un euro que no era suyo y han traicionado la confianza de mucha gente".

A su entender, la Justicia debe a actuar para que "caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que hayan hecho algo mal". Mientras, ha proseguido, la política debe dedicarse a solucionar los "problemas de la gente" como la pandemia.

Dicho esto, ha hecho hincapié en los ministros "señalados" por el llamado 'caso Isofotón', las "peleas" entre ministros o las cifras de la pandemia y ha añadido que se está "desenfocando un poco la cuestión", quejándose así por el hecho de que se ponga el foco en Bárcenas.

"LA VERDAD QUEDA AL DESCUBIERTO"

Al ser preguntado si el consejero madrileño y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ejerció de intermediario entre Bárcenas y el abogado del PP, Jesús Santos, García Egea ha afirmado que "la verdad queda al descubierto", después de que Santos haya afirmado que nunca le han autorizado a negociar con Bárcenas.

"Nosotros lo único que queremos es que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que han hecho algo ajeno a la ley y algo incorrecto. Esa es nuestra máxima en política", ha enfatizado el 'número dos' del PP.

Además, ha recriminado al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que se dedique a dar "lecciones" al PP, tras asegurar que Pablo Casado mintió cuando afirmó que no había realizado gestiones con Bárcenas tras las informaciones sobre la gestión de Enrique López con un enlace del extesorero.

"Estamos escuchando ahora al padre Ábalos dar lecciones de moralidad y buena conducta, cuando fue de madrugada a ver a una persona que tenía prohibida la entrada en territorio europeo", ha afirmado, en alusión al encuentro que mantuvo en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

DEFIENDE A ENRIQUE LÓPEZ

García Egea ha recalcado de nuevo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene a "tres ministros señalados hoy por el escándalo Isofotón" sobre "80 millones de euros en ayudas a la Junta de Andalucía", en alusión a María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera.

Por eso, ha dicho que Ábalos "no puede dar lecciones de moralidad" a Enrique López, que "es un señor magistrado que ha cumplido su obligación siempre de forma diligente, que ha luchado contra bandas organizadas y ha luchado y se ha jugado la vida como juez en activo".

Según ha añadido, Enrique López ahora está "sirviendo a España a través del PP --como secretario de Justicia e Interior-- y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene muchas lecciones que darle al Gobierno del señor Ábalos".

Es más ha dicho, que el ministro "en vez de hablar de Enrique López, del que tiene mucho que aprender, debería poner orden en su Gobierno" porque está "pendiente de sus líos internos" en vez de solucionar los problemas de los españoles.

DICE QUE SÁNCHEZ LLEVA "MUCHO TIEMPO SIN DAR LA CARA"

García Egea ha afirmado que Sánchez --que comparecerá el día 24 en el Congreso-- lleva "mucho tiempo sin dar la cara" en "la peor ola". "Ayer muchos hosteleros fueron a las puertas de las delegaciones del Gobierno a tirar los platos porque en esos platos antes se servían tapas y platos elaborados y hoy están vacíos porque el Gobierno no están dando ayudas ni respuestas", ha resaltado, para añadir que en otros países se dan ayudas pero en España es "una patada".

Finalmente, y después de que Pablo Casado haya marcado distancias con lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy el 1-O, el secretario general del PP ha dicho que es "evidente que el 1 de octubre fue un fracaso" y ha señalado que ahora hay que "avanzar y mirar al futuro".

A su juicio, el Estado de Derecho tiene que actuar "para evitar momentos como el que se vivió aquel 1 de octubre".