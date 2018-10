García Egea (PP) no ve "ningún delito o ilícito" en lo conocido "hasta ahora" de los audios de Cospedal y Villarejo

Actualizado 30/10/2018 20:47:16 CET

Dice que ha conversado con Cospedal y pide aplicar el "mismo rasero" que a la ministra Delgado, que sigue sentada en el "banco azul"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ve "ningún delito o ilícito" en las grabaciones que se han conocido "hasta ahora" sobre la reunión que en julio de 2009 mantuvieron la entonces 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario José Manuel Villarejo, poco después de estallar el 'caso Gürtel'. Dicho esto, ha pedido aplicar el "mismo rasero" que a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que sigue "sentada en el banco azul" del Consejo de Ministros.

El confidencial 'Moncloa.com' ha desvelado que este miércoles habrá una nueva entrega sobre el contenido de esa reunión discreta en el despacho de Cospedal en la séptima planta de Génova. En esa cita estuvo presente su marido, Ignacio López Hierro, que organizó el encuentro para que el comisario entrara por el garaje en un coche con los cristales tintados.

Al ser preguntado si pedirá a Cospedal que deje su escaño y aplicarán el código ético del PP si en esas grabaciones hay indicios de delito, García Egea ha respondido: "Hasta ahora no hemos conocido nada de esto y no podemos proceder de ninguna de las maneras".

"NO VOY A JUZGAR CONVERSACIONES PRIVADAS"

Además, ha avisado al PSOE de que no puede hablar de Cospedal "teniendo sentada en el Consejo de Ministros" a la ministra Delgado, tras los audios que se han filtrado de sus "repetidas" comidas con Villarejo y sobre las que ha "mentido" al negar en un primer momento conocer al comisario. "Aquí no existe conocimiento de una red de prostitución", ha manifestado.

Por eso, García Egea ha emplazado al Gobierno socialista a aplicar el "mismo rasero" y ha recalcado que "lo relevante es si una persona miente o no". "La ministra Delgado ha mentido. Y la señora Cospedal hasta ahora no ha mentido en nada de lo que ha dicho", ha aseverado.

Eso sí, el 'número dos' de Pablo Casado ha asegurado que "no iba a juzgar conversaciones privadas" de ese encuentro entre Villarejo y Cospedal ni el "contenido de las mismas". "A mí el contenido de las conversaciones no me interesa sino la mentira", ha afirmado.

"NO LE SORPRENDE" QUE HAYAN SALIDO ESTAS GRABACIONES

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, García Egea ha revelado que ha conversado con Cospedal "con absoluta normalidad" sobre las informaciones conocidas "hasta ahora", tanto este lunes --cuando se difundieron audios entre Villarejo y el marido de la exsecretaria general del PP-- como este martes, después de conocerse el encuentro discreto en 'Génova' en 2009. Según ha dicho, han escuchado sus "explicaciones" y no tienen "nada más que añadir".

Al ser preguntado si hay temor en el PP a más audios entre Cospedal y el excomisario, ha indicado que la dirección del partido no tiene "más información al respecto". "Que hayan salido no nos sorprende demasiado porque este señor iba continuamente grabando a todos. Y María Dolores ya comentó el hecho que conocía a este señor", ha resaltado.