García Egea se reúne con dirigentes y diputados del PP en los alrededores del Congreso tras su dimisión

Recalca que la posibilidad de que hay más de un candidato al próximo congreso extraordinario fue un cálculo aritmético, no empírico

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El recién dimitido secretario general del PP, Teodoro García Egea, renunció este miércoles a su pregunta semanal al Gobierno en la sesión de control al Congreso, pero sí se ha reunido con varios dirigentes y diputados del partido en una cafetería próxima a las dependencias parlamentarias. Al término del Pleno, se ha dejado ver por la Cámara.

Al día siguiente de renunciar a su cargo, García Egea ha acudido a un local que solía visitar acudir cuando se acercaba al Congreso y allí se ha visto con algunos diputados como el valenciano Vicente Betoret, al soriano Tomás Cabezón o a la murciana Isabel Borrego, una de las integrantes de la dirección del Grupo Popular en el Congreso que no firmó el manifiesto pidiendo la cabeza de García Egea y la convocatoria de un congreso extraordinario.

ÁNIMOS PARA EL CONGRESO EXTRAORDINARIO

Así lo ha desvelado el propio Egea a Europa Press. Ha explicado que el único motivo de verse con algunos de sus compañeros ha sido darles "ánimos" tras lo sucedido en las últimas horas y días en el PP y ante el congreso extraordinario que el partido tiene previsto celebrar próximamente para elegir a la nueva dirección.

A la salida del restaurante se ha visto a un García Egea sonriente e incluso algún ciudadano espontáneo, al reconocerle, no ha dudado en animarle, a lo que el ex dirigente 'popular' ha respondido con un apretón de manos.

Posteriormente, al término del Pleno, el ex 'número dos' de los 'populares' se ha dejado ver por el Congreso. "Vengo a recuperar viejas costumbres", ha dicho en una conversación informal con periodistas, donde ha confirmado que se había reunido con diputados y donde ha querido trasmitir "tranquilidad".

"NO DEJÁIS TIEMPO NI PARA EL DUELO", BROMEA CON LA PRENSA

No ha querido ir más allá de lo que dijo este lunes en su entrevista en La Sexta sobre la posibilidad de que haya más de una candidatura en el próximo congreso extraordinario, que situó en un 7,5 sobre diez, y ha recalcado que tan sólo fue un cálculo aritmético, no empírico.

Preguntado sobre cuáles serán sus nuevos planes dentro del PP, García Egea no ha respondido. "No dejáis tiempo ni para el duelo", ha comentado en tono jocoso. Tampoco se ha pronunciado sobre si el aún presidente del partido, Pablo Casado, dejará o no el escaño.