García-Hernández critica que si no vota el 93% del censo no es sufragio universal

Publicado 27/06/2018 11:26:11 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del PP, José Ramón García-Hernández, ha pedido este miércoles a la comisión organizadora del congreso de la formación 'popular' que las primarias para elegir el sustituto de Mariano Rajoy se ajusten a la ley electoral en España porque "los ciudadanos no se inscriben para votar". "Si se prevé que hay un 93 por ciento de los afiliados que no van participar, no es sufragio universal", ha añadido.

Así lo ha expresado en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, después de que presentara un escrito este martes en Génova para que el comité organizador del congreso elimine el requisito exigido a los afiliados de inscribirse para poder votar en el proceso de primarias: "Que vote la gente que quiera, pero no quiero ponerle requisitos porque se obstaculiza el voto".

Bayo, que fue el primero de los candidatos en pedir al PP que no exija estar inscrito para participar en las primarias, se ha felicitado de que los candidatos José Manuel García-Margallo y Pablo Casado sigan sus pasos. "Me están haciendo caso, porque todos se están pronunciado sobre las cosas que estoy poniendo sobre la mesa, estoy marcando la agenda y estoy acertando los debates que le interesan a los afiliados", ha sentenciado.

El diputado 'popular' ha comentado los datos provisionales de inscritos para participar en las primarias que dio a conocer el PP este martes, con un total de 66.384 afiliados, que representan el 7,6 por ciento: "Solo quiero que el PP mejore para ganar. Una participación alta redunda en una mayor democracia".

En este sentido, García-Hernández se ha definido, como lleva haciendo desde que se abrió el pasado sábado la campaña para pedir el voto, como "el candidato de los afiliados" y ha abogado por "renovar el partido para saber quiénes somos y cuántos somos".