García tilda de "desafortunadas" las palabras de Feijóo sobre el absentismo: "Está hablando de fraude de los sanitarios"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Real Decreto por el que se regula la Evaluación De Tecnologías Sanitarias (ETS), en el Ministerio de Sanidad, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado las "desafortunadas" palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por comparar el absentismo laboral con el "cáncer" y ha asegurado que sus afirmaciones acusan de "fraude" a los "profesionales sanitarios" que "recetan esas bajas".

"Detrás de cada baja hay un facultativo", ha insistido García, que ha recordado que "las altas y las bajas son actos médicos" que señalan al paciente "tienes que tomarte esta medicina" y "dentro de esa misma receta te dice que no puedes trabajar", ha afirmado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

"Si hay un millón de personas que están de baja, igual podemos empezar a plantear cuál es lo que está haciendo enfermar a nuestra sociedad", ha afirmado García en referencia a factores como el coste de la vivienda que está provocando "trastornos ansiosos o depresivos" al "40% de las familias".

En este sentido, ha afirmado que "el señor Feijóo no solo está errado en la manera de hacer el diagnóstico", sino que "además el tratamiento que propone el señor Feijóo también es errado". "Ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular y de la derecha, recortar derechos".

LAS PALABRAS DE FEIJÓO SOBRE EL ABSENTISMO LABORAL

Feijóo ha incidido en la importancia de abordar el "sorprendente" absentismo laboral. "Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco", ha señalado en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vascos celebrado este martes.

Por ello, considera que se debe, "con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo", que es "un cáncer que no podemos pagar".

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha advertido.