Garriga dice que los purgados de Vox tienen el "síndrome del príncipe destronado" y algunas "frustraciones"

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este jueves que los purgados de su partido padecen el "síndrome del príncipe destronado" y asegura que seguirán comprometidos con el proyecto a pesar de las "frustraciones de algunos".

Así lo ha deslizado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "hay un síndrome que se llama el síndrome del Príncipe destronado, y eso es lo que algunos que antes estaban en Vox y ahora no están, parece que están sufriendo", al ser interpelado por unas declaraciones del exdirigente del partido Javier Ortega Smith en las que aseguraba que Vox está dominado por empresarios.

Asimismo, ha criticado a algunos exaltos cargos del partido por decir que el partido es antidemocrático, cuando antes "les parecía bien".

"Ellos votaron a favor de unas reglas internas, de unos estatutos y de unas decisiones, hace 15 días todo era magnífico y Vox era un partido democrático. Y ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno del juego y Vox ya no es democrático", ha lamentado Garriga.

Dicho esto, ha aseverado que "no hay que darles más importancia" y ha invitado a abandonar el partido a quien quiera hacerlo. "Quien no quiera estar en Vox se puede ir", ha espetado.