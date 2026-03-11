Vox pedirá a Ortega Smith su acta en el Congreso "por coherencia" si finalmente lo echan del grupo parlamentario

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, atiende a los medios durante un acto solemne en recuerdo a las víctimas del 11M, en la Real Casa de Correos, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID/LEÓN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox pedirá a Javier Ortega Smith su acta en el Congreso "por coherencia" si finalmente decide también su expulsión del grupo parlamentario, después de despojarle paulatinamente de todos sus cargos orgánicos y políticos y echarle de la formación.

Así lo ha avanzado el secretario general del grupo parlamentario en la Cámara Baja, José María Figaredo, en declaraciones a los medios en León, donde ha insistido en que "lo lógico" sería que Ortega Smith entregara su acta si "finalmente se confirma su expulsión" en el Congreso.

"Si no estás dispuesto a coordinarte con el partido, si no estás dispuesto a actuar como un equipo, si quieres hacer la guerra por tu cuenta, si quieres jugar tu propia partida, lo lógico es que devuelvas el acta", ha incidido Figaredo.

En este contexto, ha apelado también a la "coherencia". "No es ni más ni menos que lo que él mismo exigía a personas que se vieron en esta situación cuando él era secretario general" de Vox, ha alegado.

Ortega Smith ya avanzó que mantendrá su escaño en el Congreso si le expulsan del grupo de Vox y continuará con su labor en el Grupo Mixto. Los integrantes del Grupo Mixto cuentan con la incoporación del exdirigente de Vox, pero no se plantean cederle tiempos de intervención ni cupo para la presentación de iniciativas ni hueco en las comisiones parlamentarias.