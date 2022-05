Garzón defiende que Podemos es "necesario" para el proyecto de Díaz, pero la meta es sumar a otros partidos y colectivos

Asegura que los partidos no deben ser los protagonistas y que no hay que "anteponer las siglas" para poder ampliar el espacio de UP

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que Podemos es "necesario" para el futuro proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y cuya finalidad es "ampliar el perímetro" actual de Unidas Podemos, sumando a otras formaciones y colectivos sociales.

De esta forma, ha defendido que los partidos no deben llevar el "protagonismo" de este proceso y que "el camino" requiere "no anteponer las siglas sino las necesidades" de las personas, donde reside precisamente la "inteligencia" del plan de Díaz para poder ensanchar las bases progresistas y llegar "a mucha más gente".

Así lo ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, cuestionado sobre la nueva plataforma impulsada por la también ministra de Trabajo, cuyo proceso de escucha arrancará tras las elecciones andaluzas del 19 de junio.

"AQUÍ NO SOBRA NADIE"

Sobre las declaraciones de ayer de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al reivindicar que su formación es "indispensable" para seguir gobernando, Garzón coincide en que el partido morado es "necesario" igual que el resto, como es el caso también de IU que está plenamente "comprometida" con el proyecto de Díaz, aportando para ello su "bagaje" y "experiencia" política.

"Aquí no sobra nadie, somos todos necesarios o si se quiere, imprescindibles", ha ahondado el líder de IU.

De hecho, ha ensalzado que su militancia de Podemos es "de oro" y que está ahí cada vez que hay que enfrentarse a una injusticia, aunque ahora lo relevante en la izquierda es la capacidad de "sumar" a otras fuerzas, pero también a colectivos de la sociedad civil y a cualquier persona que sienta "frustración" con la deriva actual de la política.

De esta forma, ha ensalzado la figura de Díaz con esa capacidad para construir un proyecto político ilusionante y con gran capacidad de transformación, dado que la vicepresidenta encarna esos "anhelos" de las mayorías sociales, como ha demostrado en su gestión en el Ministerio de Trabajo.

Al hilo, ha remarcado que un ejemplo es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), una medida que se despliega para toda la población, "sin mirar que sean personas de izquierda o de derecha". Por tanto y a raíz de la futura plataforma de Díaz, la izquierda tiene que "mirar a toda la población" y "convencer a gente que no se sitúa en su espectro ideológico".

LAS DIFERENCIAS CON EL PSOE SON NORMALES Y PRIMA EL DIÁLOGO

Finalmente y sobre discrepancias con el PSOE que se han visto durante la tramitación de la ley del 'solo sí es sí', Garzón ha subrayado que las diferencias son normales en un Ejecutivo de coalición pero que se superan desde el diálogo y el acuerdo.

De hecho, ha subrayado que PSOE y Unidas Podemos tienen claro que anteponen los pactos a cualquier posibilidad de ruptura, pues son conscientes de que la peor opción para la ciudadanía es la posibilidad de que gobierne la derecha. "Hay un proyecto de defensa de la clase trabajadora y debe salir adelante", ha zanjado.