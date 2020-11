Garzón dice que es un "error" excluir a Cs de los PGE y rechaza los "vetos": "No podemos tomar estas actitudes"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, cree que sería un "error" excluir a Ciudadanos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, porque "vetos de esta naturaleza", como los planteados por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "no son herramientas para nadie".

"No podemos tomar este tipo de actitudes", ha advertido Garzón este jueves en una entrevista en 'Espejo Público', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que este tipo de posicionamientos no sirven para avanzar. "Si ellos no quieren votar, es legítimo, pero son unos Presupuestos buenos, y en buen parte Cs estará de acuerdo", ha sostenido.

Garzón se ha referido así después de que la formación naranja instase al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a elegir entre ERC y Bildu o Cs. Además, el propio Iglesias, tras conocer el apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas, recalcó que el apoyo del partido que lidera Inés Arrimadas a los PGE "era inviable".

"Creo que sería un error que Cs se autoexcluyera porque es una parte importante de la política de este país con esa visión democrática pero liberal que quiere resolver las cosas de otra manera a nosotros. Si formasen parte del acuerdo presupuestario sería un incremento en felicidad para todos los que formamos parte de este proyecto", ha aseverado Garzón.

A su juicio, sería "razonable" y una "buena noticia" que Cs pudiera "sentirse parte de las soluciones que" el Gobierno de coalición está "poniendo encima de la mesa", pese a que las políticas desarrolladas tengan un fuerte componente de izquierda y defiendan a la "clase trabajadora".