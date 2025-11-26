'Génova' cree que se abre etapa nueva en Valencia con Pérez Llorca, pero nadie del equipo de Feijóo irá a su investidura

Archivo - El portavoz del PP de Valencia y miembro del comité ejecutivo nacional, Juanfran Pérez, durante una entrevista para Europa Press, a 15 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP no asistirá este jueves al debate de las Cortes valencianas para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, si bien considera que con esa investidura arrancará una "etapa nueva" en esta comunidad, según han indicado fuentes de la formación.

El PP necesita a Vox para que prospere la investidura de Pérez Llorca, dado que no tiene mayoría absoluta en les Corts. Por el momento, el partido de Santiago Abascal ha evitado confirmar si le apoyará alegando que quiere ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso.

Vox ya había avisado de que apuraría hasta el último momento el sentido de su voto a Pérez Llorca para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

En 'Génova' han señalado que conocen y aprueban el "sentido" del discurso que pronunciará Pérez Llorca, igual que han estado al tanto de las conversaciones que el PPCV ha mantenido con Vox estas semanas, han añadido las mismas fuentes.

FEIJÓO HA ASISTIDO A ALGUNAS TOMAS DE POSESIÓN

Miembros de la dirección nacional del PP no tienen previsto asistir a ese debate de investidura que arrancará este jueves a las 11.00 horas en las Cortes valencianas, algo que enmarcan en la normalidad porque tampoco han asistido a debates de investidura de otros presidentes autonómicos.

En todo caso, Alberto Núñez Feijóo y otros miembros de la dirección nacional sí que han acudido a la toma de posesión de sus presidentes del PP si su agenda se lo ha permitido, según han añadido fuentes del partido.

Así por ejemplo, el propio Feijóo viajó a Galicia el 14 de abril del año pasado para estar presente en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. También arropó a Juanma Moreno el 23 de julio de 2022 cuando tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía e hizo lo propio con Isabel Díaz Ayuso el 23 de junio de 2023.

Sin embargo, apenas dos semanas después de asumir la Presidencia del PP tras la salida de Pablo Casado, Feijóo no acudió a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, que tuvo lugar el 19 de abril de 2022.

Algunos achacaron esa ausencia a que el presidente del PP quería evitar entonces la foto con Santiago Abascal, pero fuentes del equipo de Feijóo señalaron que se debía a que tenía una reunión con patronal y sindicatos para presentarles su propuesta fiscal.