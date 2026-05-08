'Génova' denuncia que Sánchez esté "callado" y "desparecido" ante la crisis del hantavirus: "¿Dónde está el presidente?"

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con miembros de la dirección nacional del partido. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los 'populares' se preguntan si su ausencia se debe a que quiere "desgastar" a Mónica García para favorecer a Óscar López

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) - El PP ha denunciado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esté "callado" y "desaparecido" ante la crisis de hantavirus, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido. Es más, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se pregunta si el objetivo del presidente es "desgastar" a su ministra de Sanidad, Mónica García, para favorecer al ministro y líder de los socialistas madrileños en Madrid, Óscar López.

Desde 'Génova' han destacado que desde que el pasado miércoles se conoció el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' no ha habido ningún mensaje en redes sociales ni aparición pública del presidente del Gobierno para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "¿Dónde está?", han interpelado.

Moncloa sí que informó este jueves de que Sánchez había llamado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras las discrepancias por la decisión del Ejecutivo de que el crucero atracara en el puerto secundario de Granadilla (Tenerife) para dar atención sanitaria a tripulación y pasajeros, entre los que hay catorce españoles.

Fuentes de Moncloa enmarcaron esa charla de Sánchez y Clavijo en "la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento". En los días previos, el presidente canario se había quejado de la falta de información y había criticado que el Ejecutivo central hubiese tomado decisiones sin contar con la autonomía.

"EL ABSENTISMO LABORAL NO DEBERÍA AFECTAR AL PALACIO DE LA MONCLOA"

Fuentes de la cúpula del PP han criticado que el presidente del Gobierno esté "callado" y haya dejado el protagonismo a sus ministros que, a su juicio, han evidenciando estos días "discrepancias" y no han dado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos.

"¿Dónde está el presidente del Gobierno? Lleva sin aparecer días. El absentismo laboral no debería afectar al Palacio de la Moncloa", han asegurado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

Es más, se han preguntado si su ausencia se debe a que quiere "desgastar" a Mónica García para favorecer al ministro y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López. Hace una semana, la ministra de Sanidad se postuló para ser candidata de Más Madrid en 2027. "Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid", aseveró.