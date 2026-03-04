'Génova' espera que Vox permita investir a Guardiola el viernes y avisa que será su responsabilidad si mantiene su 'no'

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del PP, a 4 de diciembre de 2025, en Don Benito, Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP espera que Vox permita con su abstención que María Guardiola sea investida el próximo viernes presidenta de la Junta de la Extremadura y ha avisado que será su "responsabilidad" si no hay investidura el día 6 de marzo y mantiene en su voto en contra, "lo mismo" que el PSOE.

Así se ha pronunciado después de que el presidente portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, haya confirmado que su partido no apoyará la investidura de Guardiola hasta que no tenga "certezas y garantías de cumplimiento" del "cambio" que quieren para la región extremeña.

"Lamentamos la decisión de Vox de no dar un "sí" a María Guardiola en la primera votación y esperamos que no voten "no" con el PSOE en la segunda", ha señalado el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a través de un comunicado.

En la primera votación del debate de investidura de este miércoles --nominal y por llamamiento--, Guardiola necesitaba mayoría absoluta, 33 votos, unos apoyos que no ha logrado reunir. En ese caso, el próximo viernes tendrá lugar la segunda votación y ahí a la candidata le bastaría la mayoría simple de la Cámara para ser investida.

CONFÍA EN QUE "OJALÁ" VOX NO VOTE "LO MISMO" QUE EL PSOE

El PP ha subrayado que en esa sesión del viernes bastaría la abstención de Vox para conformar "un Gobierno de centro derecha" en Extremadura. "Solo puede evitarlo que el partido de Santiago Abascal vote lo mismo que el partido de Pedro Sánchez. Ojalá eso no pase", ha asegurado.

Los 'populares' han indicado que ni las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de marzo ni "cualquier otra motivación electoralista" justifica que Vox "condene a la provisionalidad a los extremeños". "Les han votado para participar de la gobernabilidad de la región, no para bloquearla", ha avisado.

El PP nacional ha recalcado que su disposición a la negociación "ha quedado acreditada". "Si el viernes no hay investidura, será por responsabilidad de Vox, y la izquierda no merece la satisfacción de ver al centro derecha y la derecha sin capacidad de formar gobierno", ha advertido.

La formación de Feijóo espera que los de Abascal permitan con su abstención la investidura de Guardiola el viernes. "Queda tiempo e intentaremos alcanzar un acuerdo. Por nosotros no será", ha concluido en el mismo comunicado.