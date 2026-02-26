El Gobierno se abre a discutir la inclusión del criterio de despoblación en el modelo de financiación autonómica

Archivo - El secretario general para Reto Demográfico, Francesc Boya, interviene en la presentación del primer Mapa de la Comunicación Rural en España, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 10 de septiembre de 2024, en Mad - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, ha señalado este jueves que el debate sobre financiación autonómica es "legítimo" y se ha abierto a discutir la inclusión del criterio de despoblación en el nuevo modelo propuesto por el Ejecutivo, al tiempo que ha reconocido que cada comunidad autónoma defiende "lo que considera" que le favorece más.

Durante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, Boya ha respondido así a una pregunta de la senadora del PP Emma Buj, que le cuestionaba sobre si el Gobierno considera que el criterio de despoblación tiene que estar presente en la financiación autonómica.

"Evidentemente, si queremos llevar, y a mí me parece muy legítimo, el debate sobre la financiación autonómica, hay que hacerlo. Cada comunidad autónoma está defendiendo lo que considera que son sus argumentos y que le favorecen más (...). Los criterios son muy distintos", ha expresado.

Boya ha opinado que el nuevo modelo "beneficia" al conjunto de territorios, puesto que ninguno de ellos "va a salir perdiendo", si bien ha manifestado que estas cuestiones "siempre son discutibles", por lo que ha invitado al PP a poner encima de la mesa sus planteamientos al respecto.

El secretario general ha reivindicado la "abrumadora" mejora del medio rural y del ámbito competencial gracias a medidas como la recién presentada Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, si bien ha admitido que "todo es mejorable".

"La estrategia va a ser un paso muy importante en este sentido y yo les invito a que se sumen porque es una oportunidad para este país, y más allá de quién gobierne y el color político que lo haga, lo importante es que en materias que son de largo alcance y que trascienden las legislaturas seamos capaces de ser sólidos", ha valorado.