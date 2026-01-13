El Gobierno se abre a hablar con Feijóo de Venezuela y toda la política exterior

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está dispuesto a abordar la situación en Venezuela y la política exterior de España en su conjunto en la reunión que mantendrán el lunes el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, que en un principio estaba convocada para tratar únicamente el posible envío de tropas de paz a Ucrania.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que analizarán "con total normalidad" el contexto internacional y geopolítico que ha calificado como "muy complicado", según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Sánchez explicará a Feijóo "las medidas y los posicionamientos" del Gobierno así como el contenido de las reuniones en las que ha participado el presidente en las últimas fechas. De este modo ha dado a entender que abordarán los distintos temas internacionales de actualidad y no hablarán en exclusiva de Ucrania.

Además ha asegurado que el Ejecutivo afronta este encuentro "con vocación de diálogo y de escucha" y espera que los distintos líderes políticos que se sentarán con Sánchez --después de Feijóo lo harán el resto de grupos parlamentarios-- acuda con la misma actitud.

SÁNCHEZ EXPLICARÁ LA ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA Y DE SEGURIDAD

El PP viene insistiendo en que quiere abordar asuntos como la situación en Venezuela, "incluyendo los vínculos del Gobierno con la dictadura" en el país sudamericano, según ha lanzado este mismo martes el secretario general Miguel Tellado.

Esperan además que Sánchez explique las cuestiones "que afectan a la seguridad nacional de forma completa", incluidos los compromisos de España en materia de defensa, tanto el envío de tropas como el gasto militar previsto "y su desglose por escrito". Incluso han pedido que someta estos planes a votación en el Congreso de los Diputados.

La portavoz del Gobierno ha insistido en que Sánchez explicará la "estrategia diplomática" y "de seguridad" del Gobierno, que se ha ofrecido para ejercer de mediador en Venezuela para una transición democrática tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

No obstante, ha recordado que Sánchez da explicaciones "de manera habitual" sobre la posición de España en sus comparecencias en la Cámara Baja.

Asimismo fuentes gubernamentales confirman que no pondrán objeciones a discutir sobre distintos asuntos y asumen que al tratarse de una reunión bilateral entre el presidente y el líder de la oposición es lógico que hablen de múltiples temas de actualidad.