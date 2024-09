El Gobierno aclara que Sánchez quiso decir en el Comité Federal que agotará la legislatura haga lo que haga el Congreso

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede federal del PSOE, a 7 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aclara que las declaraciones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Comité Federal de este sábado, en las que dijo que seguirán gobernando "con o sin concurso del Poder Legislativo", querían dejar claro que van a agotar la legislatura independientemente de las posiciones que adopte el Parlamento.

Así lo han indicado fuentes del Ejecutivo, que salen al paso de las críticas a Sánchez por estas palabras pronunciadas ante la plana mayor del PSOE y que han recibido el reproche de la oposición, pero también de socios del Gobierno como Podemos. Los morados llegaron a hablar de "tics autoritarios" del presidente.

En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que Sánchez trataba de indicar que si se encuentra una negativa permanente del Congreso, hay otros instrumentos como los reales decretos o los reglamentos para desarrollar la labor del Ejecutivo, que va más allá de lo que marca el Legislativo, señalan.

En todo caso, insisten en que las palabras de Sánchez trataban de dejar claro que el Gobierno llegará al final de la actual legislatura, previsto para el año 2027, haga lo que haga el Congreso de los Diputados.

En el aire está la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que el Gobierno va a llevar a votación a la Cámara Baja aunque en este momento no tiene los apoyos garantizados para sacarlos adelante. El mensaje es que aunque no logren aprobarlos, seguirán gobernando y por tanto no hay previsto un adelanto electoral.

A este respecto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este mismo martes que el Ejecutivo es "consciente y respetuoso" de la situación del Parlamento y señala que pese a todo han sido capaces de sacar adelante más de 200 iniciativas. No obstante, deja claro que en Moncloa tienen "una hoja de ruta" que quieren desplegar.

Considera además que deben aprovechar el periodo que tienen por delante de aproximadamente "un año y medio" sin elecciones a la vista para desplegar esa serie de medidas, según ha indicado en declaraciones a los medios a la entrada de un almuerzo organizado por Club Siglo XXI con el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez.

Alegría ha hecho estas declaraciones a ser preguntada por las críticas de Sumar a las palabras de Sánchez en el Comité Federal, aunque se ha dirigido al Partido Popular y le ha pedido responsabilidad para llegar a acuerdos en este periodo sin citas electorales.