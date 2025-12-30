El Gobierno acuñará monedas conmemorativas en 2026 por el centenario de la muerte de Antonio Gaudí

Antonio Gaudi - WIKIPEDIA

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha anunciado este martes que acuñará en 2026 una colección de siete monedas con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto Antonio Gaudí, que tendrán un precio de entre 65 y 4.280 euros.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogido por Europa Press.

La colección se divide en las de ocho escudos con un valor "facial" de 400 euros, con 600 unidades en venta; tres monedas de dos escudos acuñadas en 100 euros, con 1.300 monedas por cada uno de los motivos; y otras 4.000 monedas en circulación por cada uno de los tres motivos de ocho escudos, cuyo valor nominal es de 10 euros.

Éstas piezas tendrán un precio inicial de venta al público, sin contar con el IVA, de 4.280 euros, 1.245 euros y 65.29 euros, respectivamente. Sin embargo, este importe podría variar según el precio del los metales preciosos empleados como lo son el oro de 999 milésimas y la plata primera ley.

Dicho esto, en el BOE se plantea permitir dicha modificación de precios al alza o la baja a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda si los materiales experimentan "fluctuaciones superiores al cuatro por ciento de la media aritmética de las cotizaciones diarias del mes anterior" a que entre en vigor el precio de la colección.

SIETE DISEÑOS DIFERENTES

Asimismo, la moneda de oro de ocho escudos, y 27 gramos de peso, tendrá en su anverso una imagen del arquitecto barcelonés junto con uno de sus mosaicos, adornado con su nombre, dos líneas y la leyenda "España" en mayúsculas, así como el año de acuñación, 2026, con "una gráfila con motivos modernistas".

En su reverso presentará una imagen de la Sagrada Familia, un mosaico también diseñado por él y el valor facial de la pieza, además de la leyenda "Sagrada Familia", también en mayúsculas, en la parte superior izquierda.

Por su parte, las piezas doradas de 100 euros y 6,75 gramos de peso tiene la misma decoración en el la parte delantera. En una de las ediciones se reproduce una imagen de la Sagrada Familia acompañada por el valor "facial" de la moneda y los mismos motivos que los mencionados anteriormente, pero sin el mosaico decorativo.

En la parte posterior de la segunda moneda de dos escudos se encuentra "un detalle" del Parque Güell con la misma decoración que la otra moneda del mismo valor, pero con la leyenda "Parque Güell" en la zona superior. Finalmente, la tercera pieza de este valor tiene en su dorso una reproducción de la Casa Milá, la leyenda con el nombre del edificio y la misma decoración que las demás piezas de dos escudos.

Las monedas de ocho escudos y un valor facial de 10 euros, serán de plata de primera ley, a diferencia de las anteriores, pero tendrá la misma decoración que las monedas acuñadas por un valor nominal de 100 euros.

Dicho esto, se podrán adquirir las monedas de manera individual o en su conjunto en la Real Casa de la Moneda.