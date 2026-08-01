El Gobierno anuncia refuerzos policiales en la frontera con Melilla, que se reabre tras bajar la presión migratoria

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, este sábado 1 de agosto. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO.

MELILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha subrayado que la reapertura progresiva de la frontera en ambos sentidos con Marruecos adoptada este sábado tras casi dos días cerrada para contener las avalanchas se ha realizado "después de que la presión migratoria haya disminuido durante las últimas horas", una decisión adoptada, según ha explicado, "bajo criterios de seguridad y en coordinación permanente con las autoridades marroquíes".

Sabrina Moh ha asegurado que la prioridad en esta primera fase ha sido facilitar el tránsito de los viajeros afectados por la Operación Paso del Estrecho (OPE), muchos de los cuales permanecían bloqueados desde la noche del jueves.

"Por cuestiones humanitarias había que darles esa celeridad", ha señalado la delegada, al recordar que algunos llevaban más de 36 horas esperando para cruzar la frontera. Paralelamente, también se ha restablecido el acceso a Melilla de los ciudadanos que habían quedado retenidos en Marruecos durante el cierre.

Según los datos facilitados por la delegada del Gobierno, durante las dos primeras horas de reapertura alrededor de 150 vehículos cruzaron hacia Marruecos, mientras que entre 70 y 80 accedieron a Melilla. El tránsito peatonal también quedó restablecido en ambos sentidos mediante grupos organizados de unas veinte personas para garantizar la seguridad y la fluidez del paso.

Moh ha precisado que la situación continuará evaluándose de forma permanente y que las decisiones sobre el funcionamiento de la frontera se adoptarán en función de la evolución de las circunstancias.

La reapertura llega tras dos noches de intensa actividad en distintos puntos del perímetro fronterizo y después de un amplio dispositivo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de servicios implicados.

Durante su comparecencia, la delegada ha agradecido el trabajo desarrollado por todos los efectivos participantes, con una mención especial a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuyos agentes han trabajado "minuto a minuto" de manera conjunta para responder a la situación.

Moh ha explicado que durante la pasada madrugada se actuó nuevamente en varios puntos sensibles, entre ellos el Dique Sur, la frontera de Beni Enzar y la zona de Barrio Chino. Según ha indicado, esta última área y el Dique Sur concentraron la mayor complejidad del operativo, llegando a reunirse entre las dos y las cuatro de la madrugada alrededor de un millar de personas en las inmediaciones de la frontera.

La delegada también ha destacado la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes, cuya coordinación con los dispositivos españoles ha calificado de "excelente", y ha subrayado el trabajo preventivo realizado para impedir nuevos intentos de acceso irregular.

En cuanto al balance de la noche, Moh ha informado de que accedieron a Melilla 15 menores, de los cuales cuatro eran niñas, además de cuatro mujeres. Unas cifras que, a su juicio, reflejan la eficacia del dispositivo desplegado durante una jornada de máxima presión migratoria.

Asimismo, ha anunciado la llegada de nuevos refuerzos para mantener la capacidad operativa del dispositivo. A los especialistas de la Guardia Civil ya desplazados a Melilla se incorporará durante la tarde una nueva dotación del Instituto Armado y, en las próximas horas, también llegarán nuevos efectivos de la Policía Nacional. Estos refuerzos permitirán relevar al personal que lleva varias jornadas trabajando de forma ininterrumpida.

Finalmente, Sabrina Moh ha agradecido la colaboración de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local por su labor tanto en la atención humanitaria como en la regulación del tráfico y los cortes de carretera necesarios durante el operativo y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, poniendo en valor la coordinación entre todas las Administraciones y asegurando sentirse "especialmente orgullosa de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".