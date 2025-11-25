El Gobierno aprueba la bonificación del 60 % del IRPF para La Palma y 100 millones para daños en fincas de agricultores

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la bonificación del 60 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ciudadanos de la isla de La Palma.

También ha dado luz verde a la autorización al Gobierno canario para el gasto de 100 millones de euros con cargo al superávit del Ejecutivo autonómico, que irán destinados a reparar los daños producidos en fincas agrarias a causa del volcán y las compensaciones para la construcción de infraestructuras de fincas expropiadas.

El Ejecutivo además ha aprobado el restablecimiento de la moratoria de obligaciones de pago de intereses, préstamos y créditos por la pérdida de las fincas en El Paso, Llanos de Aridane y en Tazacorte, y a la ampliación de la justificación de las subvenciones por valor de 12 millones de euros para y 3,3 millones para el Cabildo de La Palma, que ahora se podrá realizar hasta finales del primer trimestre de 2026.

Estas medidas forman parte del conocido como 'decreto canario' que el Ejecutivo y el Gobierno de las islas vienen negociando en los últimos meses, a través de distintas reuniones bilaterales, y que finalmente se ha decidido canalizar a través de la aprobación de un decreto ley.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que las medidas se pondrán en marcha una vez la norma sea convalidada en las Cortes.