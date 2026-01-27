El Gobierno aprueba más de 52 millones para "gastos de funcionamiento" de los partidos con representación en el Congreso

Archivo - Hemiciclo durante el pleno extraordinario en el Congreso de los diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). Este pleno únicamente trata sobre la reforma del Reglamento del Congreso que permitirá, entre otras cosas, establecer un régimen - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes el reparto de una subvención de más de 52 millones de euros entre los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, para atender sus "gastos de funcionamiento".

Desde Moncloa han precisado que la cuantía de la subvención a los partidos para el ejercicio 2026 es la misma que se fijó en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023.

Por lo tanto, y dado que aún no se ha aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el nuevo ejercicio, se ha aplicado la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, lo que implica que para estas subvenciones se destina la misma cuantía de años anteriores: 52.704.140 euros.

Esta cantidad es gestionada por la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, que la distribuye en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político con representación en el Congreso en las últimas elecciones celebradas.

La cifra global de la subvención, han explicado desde el Ejecutivo, se divide en tres cantidades iguales: una se distribuye en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido político y las dos restantes en función de los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones. En aplicación de esta regla, la distribución final es un total de 52.704.140 euros.

La financiación ordinaria de los partidos políticos está regulada en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, cuyo artículo 3 señala que "el Estado otorgará a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento".

EL PP, EL QUE MÁS RECIBE

En concreto, el PP es el partido que más dinero recibe con 18.883.685,48 euros, al ser el grupo parlamentario con más escaños en la Cámara Baja. Le siguen los socialistas, divididos entre los 14.830.982,82 euros que recibirá el PSOE y los 2.750.645,73 euros que corresponden al PSC.

Para Vox se vuelven a reservar 6.154.183,90 euros este año, mientras que la coalición de Sumar recibirá otros 6.036.133,56 euros, que reparte entre sus socios en función del acuerdo que presentaron ante la Junta Electoral Central.

En aquel documento se especificaba que a Podemos le deberían corresponder el 23% de los ingresos de Sumar, lo que entonces se calculaba en casi 1,4 millones. Tras la ruptura entre la formación de Yolanda Díaz e Ione Belarra se habló de retirar las subvenciones a los morados, pero la dirección de Sumar aseguró que iban a respetar lo firmado. De entrada, el Ministerio del Interior no menciona a Podemos por separado, por lo que tendrán que ser los de Yolanda Díaz quienes hagan el reparto entre los partidos de la coalición.

El resto de las subvenciones recaerán en ERC (1.037.016,76 euros), Junts (933.156,13), Bildu (794.242,24), el PNV (658.947,77), el BNG (276.767,46), Coalición Canaria (221.399,45) y UPN (126.978,70).