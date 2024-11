El Gobierno asegura que no autorizó ninguna escala de barcos con armas para Israel y acusa a Podemos querer "confundir"

Belarra replica que hay informaciones periodísticas que acreditan que hay armamento que pasa por España: "Están mintiendo"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado hoy que el Gobierno no ha autorizado el paso por España el tránsito por puertos españoles de ninguna carga de armamento con destino a Israel y, por tanto, ha recriminado a Podemos tratar de "inducir a la confusión" de la opinión pública al respecto.

Por su parte, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha acusado al Ejecutivo de mentir al poner de manifiesto informaciones periodísticas que sí datan de paradas de buques con material militar que finalmente recala en Israel, incumpliendo la legislación que prohíbe armamento a zonas en conflicto donde se sospeche que se vulneren derechos humanos.

Durante el pleno de control al Gobierno en el Congreso, Belarra ha interpelado al ministro para reclamarle qué van a hacer para que España deje de ser una "pieza clave de una ruta comercial estable de envío de armas a Israel".

COMPROMISO CON LA PAZ EN PALESTINA

Al respecto, Puente ha defendido que el compromiso de España con la paz en Palestina es "absolutamente incuestionable" y que desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando Israel inició su ofensiva en Gaza, no se ha autorizado ninguna exportación de armas, ni ha permitido escala en sus puertos de armamento trasladado en barcos con destino a Israel.

Es más, Puente ha afeado a Belarra que le dirigiera esta pregunta cuando su departamento no tiene ninguna competencia en esta materia, dado que recaen sobre todo en el Ministerio de Exteriores, que es el que faculta el tránsito de material de defensa, y de Economía que se encarga de los permisos de material de doble uso.

Tampoco recae en Transportes, ha relatado, la capacidad de inspeccionar para ver si hay "discordancia" en la carga declarada por embarcaciones, dado que solo puede hacerlo en el caso de que haya riesgo para la seguridad del buque.

"Lo que sí le digo es que Exteriores y Economía no han autorizado el paso por España de ninguna carga declarada de armamento que tuviera como destino Israel. Eso sí se lo puedo asegurar. Por tanto, yo no tengo la responsabilidad, pero el Gobierno que la tiene no ha hecho esas autorizaciones. Y yo creo que lo único que se trata aquí es de inducir a confusión a la opinión pública", ha zanjado.

BELARRA: NO QUIEREN HACER "NADA ÚTIL" CONTRA EL GENOCIDIO EN GAZA

Por su parte, Belarra ha replicado con informaciones periodística que contrastan la parada de embarcaciones con armas que al final acaban en Israel en el caso de, al menos, 25 navieros. "Ustedes están mintiendo", ha exclamado a Puente.

Es más, ha lanzado su sospecha de que el Gobierno lo "sabía perfectamente" y los dejaron pasar igual, pues está convencida de que "no quieren hacer nada útil" para "frenar el genocidio" en Gaza y solo toman medidas "de cara a la galería".