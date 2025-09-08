El Gobierno asegura que Tellado practica un "matonismo dialéctico" porque "así se lo permite y le anima" Feijóo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha condenado los comentarios "bochornosos" del secretario general del PP, Miguel Tellado, tras llamar este sábado a cavar "la fosa" donde reposarán "los restos" del Gobierno, y ha asegurado que el 'número dos' de los 'populares' practica un "matonismo dialéctico" porque "así lo permite y anima" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, Alegría ha calificado las palabras de Tellado como "bochornosas y absolutamente indecentes", y ha lamentado que desde que el dirigente gallego está en Madrid haciendo política nacional no se ha escuchado de su boca "ninguna palabra que no sea un insulto".

"Ahora también le voy a decir algo, creo que el dedo tampoco nos puede impedir ver la luna. Si el señor Tellado practica este matonismo dialéctico, practica este tipo de política, hace este tipo de comentarios tan absolutamente bochornosos, es porque así se lo permite y desde luego así le anima el señor Feijóo", ha señalado.

Por lo tanto, según Alegría, "la principal responsabilidad es del señor Feijóo" y debería "salir hoy mismo pidiendo perdón por esas palabras que insultan a tantas víctimas y a tantos hombres y mujeres que siguen todavía enterrados en este país", además de pedir la dimisión de su 'número dos'.

Las declaraciones de la ministra portavoz tienen lugar después de que Tellado asegurara este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

