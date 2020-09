El Gobierno avala el marco de cooperación con Palestina, que compromete 100 millones hasta 2024

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que toma conocimiento del nuevo Marco de Asociación País (MAP) de España con Palestina, aprobado el pasado mes de junio y por el que la cooperación española compromete 100 millones de euros para el período 2020-2024.

Los MAP son instrumentos de planificación de la cooperación al desarrollo que se firman con los Gobiernos de los países destinatarios.

En este caso, el Gobierno ha explicado que aunque España está "a favor del establecimiento de un Estado palestino, no ha procedido a reconocerlo como tal" y por tanto no puede firmar con las autoridades palestinas ni tratados internacionales ni acuerdos internacionales administrativos, pero sí acuerdos internacionales no normativos, como es éste, de acuerdo con la Ley de Tratados de 2014.

Desde la creación de la Secretaría de Cooperación Internacional en 1985 y la Agencia Española de Cooperación Internacional en 1988, Palestina ha sido destino prioritario de la cooperación. La formalización de estas relaciones tuvo lugar con la firma de la I Comisión Mixta Hispano-Palestina de Cooperación Cultural, Científica y Técnica en 1993, la primera de un Estado Miembro de la Unión Europea con Palestina.

Con este nuevo MAP, la cooperación española quiere conseguir una mejora de la situación en el plano social, político y económico de las mujeres como sujetos de derecho, creación de empleo y crecimiento económico inclusivo, mecanismos de defensa y protección de la ciudadanía en salvaguarda y garantía de los derechos humanos, adecuados y accesibles e instituciones públicas transparentes, participativas, eficaces, sobre la base del respeto a las libertades democráticas y los derechos de las personas.

En el último año de ejecución, se llevará a cabo una evaluación externa sobre el logro o no de las previsiones del MAP, para la elaboración del siguiente.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la contribución anual voluntaria de 10.000 euros a la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI), un programa de la Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de Estado.

La Red está integrada por los representantes de los Archivos Diplomáticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Su principal objetivo es promover la cooperación en materia de organización, administración, conservación y utilización de los sistemas de archivos de las cancillerías iberoamericanas con el propósito de modernizar la administración de los acervos documentales bajo su custodia, y mejorar las prácticas de gestión de documentos en beneficio de los países, las propias cancillerías y los usuarios nacionales y extranjeros.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un acuerdo por el que remite a las Cortes Generales un Acuerdo sobre transporte aéreo con la República de Mauricio y autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.