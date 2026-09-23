El Gobierno celebra el aval del TC al Tratado de Amistad con Francia pese al boicot del PP y pide aprobarlo al Senado

1119559.1.260.149.20260923133310 Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la firma de un Tratado de Amistad entre sus respectivos países, durante la XXVII Cumbre Hispano-Francesa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha felicitado de que el Tribunal Constitucional haya avalado el Tratado de Amistad con Francia pese al boicot que ha venido manteniendo el PP y ha instado al Senado a que apruebe lo antes posible el texto.

En un mensaje en la red social 'X', Albares ha resaltado que "el TC avala, por unanimidad, la constitucionalidad del histórico Tratado de Amistad y Cooperación con Francia" firmado en enero de 2023 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, "y que el PP irresponsablemente lleva años boicoteando, en contra de los intereses de España y de los españoles".

El PP cuestionó desde el primer momento la constitucionalidad del texto que, en su artículo 2, contempla la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español de forma periódica y viceversa.

Esta cuestión motivó que el tratado no saliera adelante en el Congreso de los Diputados en mayo de 2025, por ello, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril de este año a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado" y no propiamente en el mismo.

Gracias a ello, el Congreso dio 'luz verde' el pasado mes de junio al Tratado de Amistad mientras que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, optó por solicitar al Constitucional que se pronunciara sobre la constitucionalidad del texto. Finalmente, este miércoles, el TC ha dado su aval, menos de una semana antes de la visita de Estado que realizará el 20 y 30 de septiembre Macron a España.

"Francia es país vecino, amigo y socio UE y primer socio comercial de España", ha defendido Albares, que ha aprovechado para defender que "ahora el Senado debe aprobarlo rápido para que entre en vigor, en beneficio de los valores europeos, de 330.000 españoles en Francia, 1 millón de transfronterizos, 56.000 millones de euros de exportaciones anuales".