El Gobierno de Ceuta, "preocupado" por el llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva el 15 de agosto

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la en - Iván Zambrano / Europa Press

CEUTA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha reconocido este martes que a su equipo le "preocupa" el llamamiento difundido en cuentas marroquíes en redes sociales para una nueva entrada masiva de cara al 15 de agosto.

"Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes", ha admitido el representante de la Ciudad Autónoma durante la rueda de prensa ofrecida tras una reunión del Consejo de Gobierno.

Ramírez ha asegurado que el Ejecutivo local ha puesto "estos mensajes" en conocimiento de "los medios competentes al objeto de que lo tengan en cuenta por si se puede producir algo similar". "Esperemos que no sea el caso", ha zanjado el portavoz.

En los últimos días han comenzado a difundirse publicaciones en redes sociales, como TikTok o WhatsApp, en las que se invita a participar en grupos de mensajería creados con el objetivo de coordinar un intento colectivo de cruce hacia la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

Las convocatorias, difundidas principalmente en perfiles y grupos utilizados por personas interesadas en emigrar de forma irregular, contienen invitaciones abiertas a incorporarse a canales de mensajería y sitúan como punto de encuentro la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq), fronteriza con Ceuta.

En una de las publicaciones puede leerse: "Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido", acompañado de la fecha "15/08/2026". El grupo aparece identificado con el nombre 'haraga mrc', una referencia al término harraga, utilizado en el norte de África para designar a quienes intentan emigrar o cruzar fronteras de forma irregular, en este caso desde Marruecos.

UN PRECEDENTE EN 2024

La situación recuerda a la vivida durante el verano de 2024, cuando las redes sociales también sirvieron para difundir mensajes que animaban a cruzar de forma colectiva hacia Ceuta. En este caso, para el 15 de septiembre.

A lo largo del mes de agosto de aquel año llegaron a registrarse jornadas con más de 700 entradas de migrantes a nado y por el vallado fronterizo, lo que obligó a reforzar el dispositivo de vigilancia en el perímetro.

Fue a comienzos de septiembre cuando comenzaron a circular en redes sociales mensajes escritos en darija --el árabe marroquí-- que llamaban a protagonizar una entrada masiva el 15 de septiembre de 2024, una convocatoria muy similar a la que vuelve a difundirse ahora.

En aquella ocasión, las autoridades españolas y marroquíes coordinaron un amplio dispositivo de seguridad que permitió impedir la entrada masiva.

Aunque centenares de personas se desplazaron hasta las inmediaciones del perímetro fronterizo marroquí con la intención de participar en el intento, el fuerte despliegue policial evitó que la convocatoria derivara en una situación como la que finalmente se ha producido este verano.

MÁS MEDIOS

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que la Ciudad se encuentra inmersa en el cumplimiento de "tres objetivos". El primero de ellos, "reiterar al Gobierno de la nación cuantos medios sean necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad".

"Hace falta más medios y policías nacionales para garantizar la seguridad en las diferentes barriadas y entornos de Ceuta", ha dicho.

Además, han pedido que se difunda "a través de los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional la situación y la realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo aquí en nuestra ciudad".

Y ha solicitado "el apoyo de las instituciones europeas" para que den "una respuesta contundente" al objeto de velar por la seguridad de las "únicas fronteras de Europa en el sur de África, tanto la de Ceuta como la de Melilla".