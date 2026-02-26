El Gobierno completa el Pleno del Congreso con dos decretos y una ley de Sumar derribados por la oposición

Un diputado marca el número de votación durante una sesión plenaria en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la convalidación de dos decretos leyes del Gobierno que fueron aprobados en Consejo de Ministros en las últimas semanas y que ahora han sido derogados. Pero no son las únicas iniciativas legislativas derribadas esta semana en el hemiciclo, pues el martes ya se rechazó la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar apoyada por el PSOE y los socios de izquierda.

En concreto, los votos de PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta en el Congreso, han acabado con el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la prórroga de la moratoria de desahucios, y con otro para poner tope al precio de determinados servicios de transporte y alojamientos en situaciones extraordinarias de emergencia como las recientes inundaciones en Grazalema (Cádiz) y la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Con ellos son ya siete los decretos leyes del Gobierno de coalición que han sido derogados por el Congreso esta legislatura. El primero fue uno de diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia. Otros dos fueron derogados el mismo día de enero de 2025: uno sobre el gravamen a las empresas del sector energético y otro 'ómnibus' que incluía la revalorización de pensiones, ayudas al transporte público, prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para afectados por la dana.

El pasado año, en julio, se derogó un cuarto decreto ley, que recogía medidas de refuerzo del sector eléctrico para evitar otro apagón. Y el último en caer hasta ahora, el pasado 27 de enero, fue el del llamado 'escudo social', que incluía la subida de las pensiones y la prohibición de desahucios y de cortes de luz en caso de impago.

PROYECTOS DE LEY DERRIBADOS O RETIRADOS

Además, en lo que va de legislatura el PSOE ha visto caer el proyecto de ley de la reducción de jornada a 37,5 horas impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, así como la primera norma que regula la Agencia Estatal de Salud Pública, que fue repescada tiempo después con más éxito. Además, en mayo de 2024, el Gobierno tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para superar el debate de totalidad.

El Ejecutivo ha perdido también la senda de estabilidad en repetidas ocasiones (las dos últimas a finales del pasado año) y hasta el tratado hispanofrancés que el PP recurrió en el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés se pueda sentar en el Consejo de Ministros.

Igualmente, la oposición y algunos de sus socios de investidura han abatido en la primera votación seis proposiciones de ley auspiciadas por el propio Grupo Socialista sobre lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital, una sobre vivienda pactada con PNV, el traspaso de la políticas de inmigración a Cataluña que firmó con Junts, y la última, el pasado 17 de febrero, para que toda norma incluya un análisis de impacto en la juventud

A ello se suman otras iniciativas legislativas promovidas por sus socios que fueron rechazadas pese a contar con el apoyo del PSOE. El pasado martes pasó con una de Sumar para rechazar expedientes de regulación de empleo a empresas que trasladen su negocio fuera de Europa, pero antes había ocurrido con una sobre alquiler de temporada, otra de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, una del BNG para reducir la jornada laboral y la de ERC sobre impuestos a partir de la tercera vivienda. La confluencia de PP, Vox y Junts fue clave para tumbar estas proposiciones de ley.

LEYES QUE NO QUERÍA EL PSOE Y QUE SE HAN TRAMITADO

Por el contrario, el PSOE ha visto admitir a trámite ocho proposiciones de ley que había votado en contra, destacando una de sus aliados de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.

Ente ellas, el PP, logró que se tomaran en consideración proposiciones de ley para relajar la protección al lobo ibérico, para dotar de más profesionales sanitarios de atención primaria en verano, para exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar como el que se manda a Ucrania, para reformar la Ley de Costas, para transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para revertir el cierre de las nucleares y para obligar a votar en el Parlamento los créditos extraordinarios para gasto militar. Muchas de estas iniciativas legislativas superaron el corte gracias a que Junts no votó en contra.

Eso sí, lo cierto es que estas leyes de la oposición no han avanzado más porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas e impidiendo que sigan su curso. Lo mismo ha ocurrido con las remitidas desde el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP.

REPROBACIONES Y PNLS

Además, en esta legislatura el Congreso ha reprobado a tres ministros del PSOE, los titulares de Transportes, Óscar Puente, que tiene el récord con siete reprobaciones en las Cortes; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo.

La tanda de derrotas del PSOE de esta semana se ha completado al perder dos de los puntos de una proposición no de ley del PP sobre ejecución de órdenes de expulsión de extranjeros. El récord de votaciones perdidas en una sola sesión plenaria sigue en el 19 de diciembre de 2024, cuando los socialistas acumularon 23 fiascos entre enmiendas aprobadas pese a su oposición y puntos de mociones presentadas por la oposición.

Y es que el Grupo Popular, sabedor de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, acostumbra a someter sus iniciativas a votación por separado, punto por punto, multiplicando así las posibilidades de que el PSOE pierda apoyos y sufra derrotas. Una práctica a la que se han sumado también aliados del Gobierno como el PNV y ERC.